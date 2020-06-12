Председатель ЦИК РК: Проведение выборов в максимально безопасных условиях для здоровья всех участников - приоритет для избирательных комиссий

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Проведение выборов в максимально безопасных условиях для здоровья всех участников - приоритет для избирательных комиссий страны. Об этом сообщил в ходе онлайн-заседания Центральной избирательной комиссии РК председатель ЦИК Берик Имашев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наряду с обеспечением законности и гласности избирательного процесса, проведение выборов в максимально безопасных условиях для здоровья всех участников - это главный приоритет для избирательных комиссий», – сказал Б.Имашев.

После заседания состоялся брифинг, в ходе которого сообщалось, что пресс-центр Центризбиркома в условиях карантина и необходимости соблюдения мер безопасности будет работать в онлайн-режиме, все коммуникации будут осуществляться через технические средства связи.

На заседании был утвержден Календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Сената.

Заместитель председателя ЦИК Константин Петров, выступивший с докладом, сообщил, что выдвижение кандидатов в депутаты, согласно статье 71 пункт первый, начинается со дня, следующего за днем назначения выборов, то есть, с завтрашнего дня, и заканчивается в 18 часов по местному времени за месяц до дня проведения выборов, то есть, 12 июля. Регистрация кандидатов в депутаты Сената начинается после получения всех необходимых документов и заканчивается в 18 часов по местному времени за двадцать дней до дня голосования, то есть в 18:00 по местному времени 23 июля. Предвыборная агитация начинается с момента окончания срока регистрации кандидатов, то есть, после 18 часов 23 июля 2020 года и заканчивается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования, то есть в 00.00 часов 11 августа. Протокол подсчета голосов по выборам депутата Сената оглашается на совместном заседании выборщиков и пересылается в Центризбирком не более чем в двухдневный срок со дня выборов. Итоги выборов депутатов Сената в целом по Республике устанавливаются

Центризбиркомом не позднее чем в семидневный срок со дня проведения выборов. Центризбирком регистрирует избранных депутатов Сената до окончания срока полномочий депутатов Сената, избранных в 2014 году, до 14 октября 2020 года.

Напомним, выборы депутатов Сената назначены на 12 августа 2020 года.