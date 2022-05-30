30 Мая 2022 21:28

Председатель ЦИК поручил не допускать агитации по референдуму на избирательных участках

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Центральной избирательной комиссии РК Нурлан Абдиров напомнил, что агитирующих материалов на избирательных участках не должно быть, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я неоднократно говорил - никакой агитации. Будьте внимательны. Мы не в прямой, не в косвенной агитации не участвуем. Наша задача - довести информацию о предстоящем референдуме до наших граждан, которые имеют право принять участие в нем. Мы должны разъяснить и объяснить их права и суть этого мероприятия. Никаких агитирующих материалов у нас нигде не должно быть на избирательных участках», - сказал Нурлан Абдиров на заседании Центральной комиссии референдума.

Ранее сообщалось, что Центральной комиссией референдума РК принято постановление «Об аккредитации наблюдателей международной организации и иностранных государств на республиканский референдум, назначенного на 5 июня 2022 года».

Всего для участия в республиканском референдуме в качестве международных наблюдателей Центральной комиссией аккредитовано 272 представителя международных организаций и иностранных государств.

Ранее сообщалось, что в соответствии с Указом Президента РК №888 от 5 мая текущего года 5 июня состоится общенациональный референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан. Граждане РК смогут проголосовать на референдуме даже за рубежом.