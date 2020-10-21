Председатель ЦИК дал разъяснения по поводу предстоящих выборов в Мажилис

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Центральной избирательной комиссии РК Берик Имашев дал разъяснения по поводу предстоящих выборов депутатов Мажилиса Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В соответствии с Указом Президента РК, с сегодняшнего дня началась кампания по выборам депутатов Мажилиса. Полномочия депутатов Мажилиса, избранных 20 марта 2016 года, истекают в марте 2021 года. В соответствии с выборным законодательством, очередные выборы депутатов Мажилиса назначаются Президентом не позднее, чем за пять месяцев до окончания полномочий депутатов, и проводятся не позднее, чем в течение двух месяцев. Таким образом, компания по выборам депутатов Мажилиса Парламента РК назначаются в строгом соответствии с этими утвержденными конституционными сроками и считаются очередными», – сказал Б.Имашев на заседании ЦИК.

По его словам, выборы в высший представительный орган являются одним из важнейших общественно-политических событий в стране. Этот законодательный орган занимает доминирующее место в государственном механизме, и только Парламент обладает правом выражать посредством закона волю народа. Выборы 98 депутатов Мажилиса осуществляются путем тайного голосования по партийным спискам, на основе всеобщего и прямого избирательного права. Еще 9 депутатов избираются Ассамблеей народа Казахстана, которая защищает права представителей более чем 100 этносов.

Напомним, сегодня Президент РК подписал Указ о назначении очередных выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан. С полным текстом Обращения Главы государства о назначении выборов депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов можно ознакомиться здесь.