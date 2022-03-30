Председатель Центризбиркома встретился с жителями Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Состоялась рабочая поездка председателя Центризбиркома Нурлана Абдирова в Жамбылскую область, передает МИА «Казинформ».

В рамках рабочей поездки председателя Центризбиркома Нурлана Абдирова в Жамбылскую область состоялась встреча с представителями политических партий, НПО, СМИ, лидерами общественного мнения, блогерами, членами избиркомов региона. В мероприятии приняли участие 523 человека.

Были обсуждены вопросы и предложения представителей местной общественности и организаторов выборов по совершенствованию избирательной системы и выборного законодательства, такие как, открытость и прозрачность выборов, введение цифровых технологий, повышение статуса наблюдателей, обеспечение необходимых условий для избирателей с инвалидностью.

В ходе встречи также обсуждены инициативы Послания Президента народу Казахстана по введению мажоритарной и смешанной избирательных систем, которые поддерживается общественностью региона.

Состоялся обмен мнениями по вопросам внедрения института прямой выборности акимов сельского уровня. Было выдвинуто предложение о том, что избранные акимы, прежде чем приступить к выполнению своих должностных обязанностей, должны проходить обучение для совершенствования профессиональных, управленческих и личностных компетенций, поскольку эффективная работа акимата во многом определяется профессионализмом самого акима.

Кроме того, представителями общественных организаций лиц с инвалидностью были подняты вопросы обеспечения физической доступности избирательных участков и их оснащения с учетом потребностей избирателей с инвалидностью, а также создания специальных визуальных, графических материалов с применением шрифта Брайля.

Руководитель ОО «Мүгедектер қоғамы» Айгерим Даулетбаева отметила, что общественные организации лиц с инвалидностью поддерживают поправки в законодательство о выборах, включающие в 30%-ную квоту в избирательных партийных списках, наряду с женщинами и молодежью, лиц с инвалидностью. По её мнению, необходимо предусмотреть аналогичную квоту при выборах депутатов маслихатов.

Кроме того, заместитель главного инженера завода минеральных удобрений ТОО «Казфосфат» г. Тараза Кайсар Алдахметов выдвинул предложение по созданию временного избирательного участка для голосования избирателей, работающих вахтовым методом на заводе, поскольку 70% сотрудников завода работают в данных условиях.

Участниками встречи также был поднят вопрос о перспективах возможного ведения электронного голосования с применением биометрической идентификации на примере таких стран, как Россия, Монголия и Кыргызстан.

По итогам встречи представители гражданской общественности выразили поддержку инициатив Главы государства по построению Нового Казахстана.

В этот же день Председатель Центризбиркома встретился с молодежью региона. Встреча проходила в Жамбылском политехническом высшем колледже.

В ходе встречи представителями молодежи был выдвинут ряд предложений, в числе которых внедрение электронного голосования, проведение обязательных предвыборных дебатов среди кандидатов на должность акима, а также повышение электоральной культуры среди молодежи

Кроме того, представители молодежи высказали мнение о том, что политические партии в век Интернета должны быть активными в социальных сетях, таких как «Facebook» и «Instagram», особенно в электоральный период, поскольку социальные сети сегодня стали основным источником информации именно для молодежи. Также они отметили, что социальные сети представляют больше возможностей по подаче контента для молодежи.

В ходе встречи представителями Центризбиркома был проведен онлайн-опрос среди молодежи по некоторым важным вопросам избирательного процесса: 26,3% опрошенных поддерживают внедрение дистанционного электронного голосования с использованием компьютеров, смартфонов, планшетов. При этом, 23,7% проголосовали за стационарное электронное голосование на избирательных участках, 13,2% - за смешанное электронное голосование (стационарное, дистанционное). Вместе с тем, за традиционную форму голосования бумажным бюллетенем проголосовало - 31,6%.

По итогам встречи председатель ЦИК выразил благодарность молодежи региона за открытый, содержательный и заинтересованный диалог.

Встречи председателя Центризбиркома с общественностью Жамбылской области, как и в других регионах, транслировались в онлайн-режиме на официальной странице региональной службы коммуникаций в социальной сети Facebook https://fb.watch/c1pw6ewbl3/.