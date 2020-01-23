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Председатель Бостандыкского районного суда Алматы подозревается в получении взятки

23 Января 2020 10:31
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Председатель Бостандыкского районного суда Алматы подозревается в получении взятки

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой по городу Алматы совместно с отделом внутренней безопасности и предупреждения коррупции Верховного суда РК по подозрению во взяточничестве изобличен председатель Бостандыкского районного суда Алматы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Антикоррупционную службу.

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Он подозревается в получении через посредника – секретаря судебного заседания взятки в значительном размере от гражданина за санкционирование выезда должника за пределы Республики Казахстан.

22 января 2020 года получено согласие Генерального прокурора на продолжение досудебного расследования в отношении судьи, обладающего привилегиями от уголовного преследования.

Окончательное решение о степени виновности подозреваемого, будет принято судом.


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Ключевые слова: Алматы, Коррупция, Суды,
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