Председатель Бостандыкского районного суда Алматы подозревается в получении взятки

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой по городу Алматы совместно с отделом внутренней безопасности и предупреждения коррупции Верховного суда РК по подозрению во взяточничестве изобличен председатель Бостандыкского районного суда Алматы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Антикоррупционную службу.

Он подозревается в получении через посредника – секретаря судебного заседания взятки в значительном размере от гражданина за санкционирование выезда должника за пределы Республики Казахстан.

22 января 2020 года получено согласие Генерального прокурора на продолжение досудебного расследования в отношении судьи, обладающего привилегиями от уголовного преследования.

Окончательное решение о степени виновности подозреваемого, будет принято судом.