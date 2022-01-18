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Председатель Ассоциации деловых женщин СКО: нам всем предстоит большая работа

18 Января 2022 14:10
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Председатель Ассоциации деловых женщин СКО: нам всем предстоит большая работа

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Председатель Ассоциации деловых женщин Северо-Казахстанской области Елена Семидоцких считает, что активное развитие малого бизнеса возможно при государственной поддержке, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как председатель Ассоциации деловых женщин области, предприниматель она подчеркнула, что особое значение для нее имеют слова Главы государства о развитии малого и среднего бизнеса в регионах.

«Драйверами роста МСБ всегда считались женщины и молодёжь. Но из-за коронакризиса устойчивость малых предприятий пошатнулась, не все его пережили. Есть много механизмов государственной поддержки бизнеса. В прошлом году я была членом комиссии по выдаче грантов для реализации новых бизнес-идей. Гранты предоставлялись субъектам малого бизнеса, в том числе начинающим молодым предпринимателям до 29 лет, на безвозмездной основе в приоритетных секторах экономики. Достойнейшие проекты прошли по этой программе. Могу смело сказать, что нужно больше подобных программ, увеличение финансирования, расширение списка направлений. Мне очень хотелось бы, чтобы особое внимание уделили и женскому предпринимательству в целом. Женщины являются руководителями в таких сферах, как образование, медицина, услуги, торговля. Деятельность женщин часто направлена на решение социальных проблем», - сказала Е. Семидоцких.

Е. Семидоцких отметила, что предстоит большая работа по реорганизации системы обеспечения национальной безопасности, обеспечению благополучия и качества жизни населения, развитию малого и среднего бизнеса в регионах, снижению роста инфляции и уровня безработицы, стабилизации цен. В этом может и должен принять участие каждый житель страны.

«Правительству совместно с ответственным экспертным сообществом и гражданским обществом нужно будет подготовить пакет соответствующих предложений. Наш Президент сказал, что вместе мы преодолеем все трудности, построим новый Казахстан. На самом деле, наша сила - в единстве», - сказала Е. Семидоцких.

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#Бизнес   #Северо-Казахстанская область  
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Автор:

Олеся Жуковень

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