Председатель Ассоциации деловых женщин СКО: нам всем предстоит большая работа

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Председатель Ассоциации деловых женщин Северо-Казахстанской области Елена Семидоцких считает, что активное развитие малого бизнеса возможно при государственной поддержке, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как председатель Ассоциации деловых женщин области, предприниматель она подчеркнула, что особое значение для нее имеют слова Главы государства о развитии малого и среднего бизнеса в регионах.

«Драйверами роста МСБ всегда считались женщины и молодёжь. Но из-за коронакризиса устойчивость малых предприятий пошатнулась, не все его пережили. Есть много механизмов государственной поддержки бизнеса. В прошлом году я была членом комиссии по выдаче грантов для реализации новых бизнес-идей. Гранты предоставлялись субъектам малого бизнеса, в том числе начинающим молодым предпринимателям до 29 лет, на безвозмездной основе в приоритетных секторах экономики. Достойнейшие проекты прошли по этой программе. Могу смело сказать, что нужно больше подобных программ, увеличение финансирования, расширение списка направлений. Мне очень хотелось бы, чтобы особое внимание уделили и женскому предпринимательству в целом. Женщины являются руководителями в таких сферах, как образование, медицина, услуги, торговля. Деятельность женщин часто направлена на решение социальных проблем», - сказала Е. Семидоцких.

Е. Семидоцких отметила, что предстоит большая работа по реорганизации системы обеспечения национальной безопасности, обеспечению благополучия и качества жизни населения, развитию малого и среднего бизнеса в регионах, снижению роста инфляции и уровня безработицы, стабилизации цен. В этом может и должен принять участие каждый житель страны.

«Правительству совместно с ответственным экспертным сообществом и гражданским обществом нужно будет подготовить пакет соответствующих предложений. Наш Президент сказал, что вместе мы преодолеем все трудности, построим новый Казахстан. На самом деле, наша сила - в единстве», - сказала Е. Семидоцких.