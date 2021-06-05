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Председатель Агентства РК по противодействию коррупции выступил на Специальной сессии Генассамблеи ООН

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
5 Июня 2021, 11:27
Председатель Агентства РК по противодействию коррупции выступил на Специальной сессии Генассамблеи ООН

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Агентства РК по противодействию коррупции Марат Ахметжанов выступил на 32-ой Специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по вызовам и мерам в сфере предупреждения коррупции, борьбы с ней и усилению международного сотрудничества, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН, посвященная этому вопросу, проходит впервые.

В своём выступлении глава Антикора отметил, что за годы Независимости в Казахстане проведена значительная работа в вопросах противодействия коррупции. Благодаря реализованным мерам Казахстан за два года более чем в два раза улучшил показатель по Индикатору контроля коррупции Всемирного Банка, по Индексу восприятия коррупции Транспаренси Интернешнл рост составил 30 позиций.

По его словам, работа по повышению эффективности работы в сфере противодействия коррупции продолжается.

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Так, сегодня антикоррупционные инициативы являются частью проводимых в стране масштабных преобразований. С одной стороны, снижается репрессивность закона к тем, кто впервые совершает неопасные преступления, с другой – ужесточается ответственность за тяжкие, общественно опасные деяния, включая коррупцию.

Также с текущего года органы уголовного преследования работают в принципиально новых условиях. В частности, по опыту стран ОЭСР внедрена трехзвенная модель уголовного процесса. Собранные доказательства подвергаются независимой оценке со стороны прокурора, без согласования с которым ни одно ключевое процессуальное решение не имеет юридическую силу.

В заключении М.Ахметжанов отметил, что Казахстан следует курсу на искоренение коррупции во всех её формах и готов к сотрудничеству со всеми заинтересованными сторонами.

На пленарных заседаниях Специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН ожидаются доклады представителей государств-членов Конвенции ООН против коррупции и НПО, а также наблюдателей в Генеральной Ассамблее.

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По итогам мероприятия планируется принятие ориентированной на конкретные действия политической декларации. В проекте данного документа сделан особый акцент на обеспечение комплексного подхода к противодействию коррупции, принятие совместных усилий международным сообществом и продвижение добропорядочности, прозрачности и подотчетности.

Мероприятие прошло с 2 по 4 июня в г. Нью-Йорк (США) в онлайн формате.


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