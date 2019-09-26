Председатель Агентства РК по делам госслужбы ответит на вопросы граждан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 26 сентября, с 15.00 до 17.00 часов по времени Нур-Султана, состоится интернет-конференция председателя Агентства РК по делам государственной службы Анар Жаилгановой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АДГС РК.

Председатель Агентства ответит на вопросы граждан касательно отбора, поступления и прохождения государственной службы, мотивации и развития персонала, контроля качества государственных услуг, а также отбора в Президентский молодежный кадровый резерв.

Интернет-конференция пройдет в режиме реального времени на портале «Открытый диалог».

Для того, чтобы задать вопрос необходимо зайти на сайт Агентства по адресу: http://qyzmet.gov.kz либо на портал dialog.egov.kz, выбрать раздел «Интернет-конференции» и задать интересующий вопрос. https://dialog.egov.kz/conference/916