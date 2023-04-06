Председатель АДГС встретился со студентами КазАТУ имени Сакена Сейфуллина

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель Агентства по делам государственной службы Дархан Жазыкбаев провел встречу со студентами Казахского агротехнического университета имени Сакена Сейфуллина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АДГС.

В ходе встречи председатель агентства рассказал о мерах, направленных на поддержку и привлечение талантливой молодежи, профессиональных кадров на государственную службу.

Во исполнение поручения Главы государства по устранению излишних барьеров при поступлении на государственную службу и упрощению порядка «выхода» из нее, внесены соответствующие изменения в законодательство. Теперь лучшие выпускники, успешно окончившие учебные заведения (GPA свыше 3,33) за счет государственного гранта, имеют возможность назначения на низовые должности на районном и сельском уровнях без конкурсного отбора.

«Это, в первую очередь, возможность для молодежи. Молодые специалисты смогут внести свой вклад в развитие регионов страны. Необходимо отметить, что государственная служба открыта для представителей всех профессий», – сказал Дархан Жазыкбаев.

На законодательном уровне введен институт контрактных служащих, позволяющих привлекать профессионалов со специальным образованием на период реализации национальных, отраслевых и иных проектов.

В этом году будет проведен третий отбор в Президентский молодежный кадровый резерв. Глава агентства отметил, что в 2023 году планируется создание региональных молодежных кадровых резервов во всех регионах республики.

«Это станет поддержкой и социальном лифтом для молодежи. Не надо искать профессионалов извне, они уже есть в нашем обществе. Наша задача – сформировать новый приток высококлассных специалистов путем их поиска, привлечения и отбора в государственный аппарат», - отметил он.

Агентством проводится работа, направленная на обеспечение прозрачности и объективности проведения конкурса путем полной цифровизации процесса отбора и приема на государственную службу. Новый формат конкурсной процедуры позволит претендентам участвовать в конкурсе в режиме онлайн, в любое время и из любой точки мира.

В целях подготовки молодежи к государственной службе в регионе функционирует «Школа молодых государственных служащих», которая проводит работу по разъяснению им особенностей государственной службы и стимулированию их поступления.

«Целеустремленное, трудолюбивое, креативное молодое поколение всегда было незыблемой опорой нашей страны. Самое главное - мы намерены создать условия, чтобы усилия и знания нашей молодежи могли быть направлены на служение интересам страны. Цель должна основываться прежде всего на общественных интересах, а не на личных карьерных амбициях» - отметил председатель агентства.

В ходе мероприятия студенты университета выразили заинтересованность и задавали вопросы, касающиеся поступления на государственную службу и ее прохождения.