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Предприятиям выгоднее заплатить штраф, чем устранять нарушения – глава МЧС РК

12 Ноября 2021 11:03
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Предприятиям выгоднее заплатить штраф, чем устранять нарушения – глава МЧС РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр по ЧС РК Юрий Ильин назвал причины частых нарушений промышленной безопасности на предприятиях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Неоднократно нами было акцентировано внимание на неудовлетворительное состояние промышленной безопасности на объектах АО «АрселорМиттал Темиртау». Инспекторами на постоянной основе выявлялись систематические нарушения требований безопасности, связанные с ведением горных работ, предварительной дегазацией угольных пластов, отсутствием систем автоматического определения концентраций метана на некоторых участках и т.д.», - сказал Юрий Ильин на правительственном часе в Сенате.

По результатам проверок в судебные органы направлялись исковые заявления на приостановление ведения горных работ на опасных участках угольных шахт. Однако, на практике по итогам рассмотрения исковых заявлений судом, решения о приостановлении опасных участков не поддерживаются и накладываются только административные штрафы.

«Санкции и суммы налагаемых административных штрафов незначительны по отношению к проверяемым субъектам, это приводит к нивелированию ответственности за их нарушение. На практике сложилась тенденция, что экономичнее заплатить административный штраф, нежели вкладывать средства с целью устранения нарушений», - констатировал министр.

«Отсутствие должной ответственности за нарушение законодательства, негативно отражается на превентивных мерах в области контроля и надзора, что, соответственно, формирует у проверяемых субъектов чувство безнаказанности», - заключил глава МЧС.

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#Промышленность   #Безопасность   #МЧС  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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