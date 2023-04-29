Предприятиям в моногородах Казахстана не хватает специалистов - эксперт

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С ходом ремонтных работ на ТЭЦ города Экибастуз ознакомился в рамках рабочей поездки председатель Казахстанской Электроэнергетической Ассоциации Талгат Темирханов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По словам председателя АО «Центрально-Азиатская электроэнергетическая корпорация» -Багдата Орала, на модернизацию Экибастузской ТЭЦ потребуется порядка 14 млрд тенге. Сдача пяти котлов согласно планам состоится уже в октября текущего года. Для успешной реализации проекта необходимы квалифицированные специалисты, на пике ремонтных работ планируется привлечь порядка 350 человек.

В настоящее время прорабатывается вопрос о повышении заработных плат работников ТЭЦ. Закон, принятый в декабре 2022 года позволяет корректировать оклад специалистов. Данные меры позволят привлечь новые и высококвалифицированные кадры в этой сфере.

«Залогом стабильной работы тепловых и электрических станций являются угледобывающие компании, которые обеспечивают первых твердым топливом. В прошедшем отопительном сезоне, предприятия сталкивались со снижением необходимого уровня топлива на своих складах», - сказал Талгат Темирханов.

Сегодня предприятия угольной промышленности сталкиваются с проблемой высокого износа горнодобывающей техники доходящая до 75%. Для ее решения необходимо обновление парка техники и оборудования, что в свою очередь позволит сократить время простоя до минимума. Также ремонтная кампания положительно скажется на предстоящей работе. Вот только для ее запуска необходимы запчасти, которые стали еще одним камнем преткновения для предприятий.

Ввиду ограничений на закуп комплектующих, компании-поставщики на данный момент не могут предоставить запчасти для техники российского производства. А несвоевременное поставка запасных частей напрямую может повлиять на планируемый объем добычи угля, что может спровоцировать рост цен на твердое топливо уже к следующему отопительному сезону. К слову, 80% закупаемой техники в энергетическом секторе производятся в России.

Также на предприятиях остро стоит вопрос текучести кадров, которая составляет до 18%.

«Отток специалистов является актуальной проблемой для моногородов. Привлечение работников зависит не только от компаний, но и от местных исполнительных органов. Целесообразно реанимировать программы по развитию городов», - считает председатель «Казахстанской Электроэнергетической Ассоциации».