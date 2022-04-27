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Предприятиям по переработке мусора необходимо оказать поддержку -  аким Мангистау

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
27 Апреля 2022, 21:31
Предприятиям по переработке мусора необходимо оказать поддержку -  аким Мангистау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев ознакомился с рядом проектов по переработке твердых бытовых отходов (ТБО) в промышленной зоне города Актау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Одним из объектов стало предприятие «Таза Likee». Компания заключила контракты с заводами Казахстана, Узбекистана и России на поставку сырья для переработки макулатуры, пластмассы и полиэтилена. За год работы предприятие переработало около 700 тонн макулатуры, 500 тонн полиэтилена, 200 тонн пластика. Сегодня в компании работает 12 человек. По словам предпринимательницы Ирины Татиевой, остро ощущается нехватка рабочих рук. Она готова принять на работу специалистов для сортировки ТБО с хорошей заработной платой.

Уже запланировано расширение услуг, оказываемых предприятием, в частности, установить линии по переработке отходов полиэтилена высокого давления и низкого давления, линии по производству лент капельного полива.

Аким области Нурлан Ногаев отметил необходимость оказания поддержки предприятиям, занимающимся сортировкой и переработкой твердых бытовых отходов в регионе, отметив что подобные инициативы оказывают благотворное влияние на экологическую обстановку в регионе.

На сегодняшний день в области имеется семь построенных по спецпроектам полигонов ТБО, а 16 полигонов (ям) не отвечают санитарным требованиям. Сортировкой твердых бытовых отходов занимаются 11 индивидуальных предпринимателей. В 2021 году 27 % бытовых отходов, вывезенных из населенных пунктов области, были отсортированы и отправлены на переработку в другие регионы или страны ближнего зарубежья. Уже в первом квартале 2022 года этот показатель достиг 28,6 %.

Сортировка и раздельный сбор отходов осуществляется в Жанаозене и Актау, а также Бейнеуском, Мунайлинском и Каракиянском районах.

По итогам посещения глава региона дал ряд конкретных поручений ответственным лицам.


Бизнес   Экология   Акимат   Экономика   Мангистауская область  
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