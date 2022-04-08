Предприятия ВКО задолжали работникам свыше 300 млн тенге

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - По данным руководителя управления государственной инспекции труда по ВКО Бакытбека Кизатова в текущем году рассмотрено 327 обращений и проведено 84 проверки. Таким образом, было выдано 45 предписаний, работодателей привлекли к административной ответственности на сумму 12 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

Решена проблема по задолженности по заработной плате работникам АО «Востокмашзавод». Благодаря принятым мерам на предприятии погашена задолженность, начисляется заработная плата за март текущего года.

В рамках исполнительного производства находятся долги по социальным платежам ТОО «Semey Bus» в размере 168 млн тенге. Судебные исполнители сделали оценку имущества предприятия, после ее утверждения и проведенного аукциона они будут погашены,

«Задолженности по заработной плате у ТОО «Semey Bus» нет. Есть долги по выплатам, когда предприятие находилось в простое, работники попадали под сокращение, есть долги за компенсацию неиспользуемых отпусков. Совместно с акиматом города Семея мы ведем постоянный контроль за ситуацией», – отметил Б. Кизатов.

ТОО «Серебрянский завод неорганических производств» района Алтай давно имеет долги по заработной плате. В данное время, по словам Б. Кизатова, все материалы передали судебным исполнителям. Акимат ВКО и СПК «Ертіс» готовят предложения по решению этого вопроса.

Имеется задолженность на предприятиях-банкротах на сумму 56 млн тенге, в частности 33 млн тенге задолжало работникам ТОО «ШығысСтройГрупп» в Усть-Каменогорске, 23 млн тенге – ТОО «Казэлектроинжиниринг» города Семея. Сейчас банкротные управляющие и департамент государственных доходов по ВКО проводят оценку имущества и продажи предприятий, предположительно, к концу мая долги по зарплате будут ликвидированы.

В целом, по информации управления по состоянию на 6 апреля текущего года имеется задолженность по заработной плате в сумме 311 млн тенге на шести предприятиях.