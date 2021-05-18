НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О несоблюдении предприятиями теплоснабжения утвержденных местными исполнительными органами температурных графиков рассказал министр энергетики РК Нурлан Ногаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За текущий отопительный сезон было отмечено 44 случая несоблюдения предприятиями теплоснабжения утвержденных местными исполнительными органами температурных графиков работы тепловых сетей, что на 8% меньше уровня прошлого года. Основной причиной несоблюдения графиков являются недостатки в эксплуатации оборудования», - сказал Нурлан Ногаев на заседании Правительства.

Ранее глава Минэнерго заявил, что в целом отопительный сезон в Казахстане прошел в стабильном режиме.