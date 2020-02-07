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Предприятия СКО готовы к сотрудничеству с Министерством обороны РК

7 Февраля 2020 11:25
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Предприятия СКО готовы к сотрудничеству с Министерством обороны РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство обороны РК рассматривает перспективы и возможности производства специальной продукции с Петропавловским заводом тяжелого машиностроения и Заводом имени С.М. Кирова с учетом потребностей Вооруженных Сил, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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В ходе рабочей поездки в Северо-Казахстанскую область министр обороны РК Нурлан Ермекбаев ознакомился с работой заводов и встретился с руководством предприятий, где обсуждались вопросы увеличения загрузки производственных мощностей и поставок продукции.

ПЗТМ – казахстанский производитель специальной продукции, нефтегазового, энергетического и железнодорожного оборудования, располагающий многопрофильными производственными мощностями.

Завод имени С.М. Кирова специализируется на производстве электротехнической продукции, средств связи, систем безопасности и продукции специального назначения.

Кроме того, в рамках рабочей поездки в Петропавловск состоялось подписание Меморандума о сотрудничестве и взаимодействии в сфере военно-патриотического воспитания молодёжи между Министерством обороны, акиматом Северо-Казахстанской области и Республиканским общественным объединением «Детско-юношеское военно-патриотическое движение «Жас Сарбаз». Это позволит реализовывать совместные мероприятия, программы и проекты, вести обмен информацией и опытом в области военно-патриотического воспитания.

Также министр обороны встретился с родителями майора Акишева, погибшего при ликвидации последствий ЧП в городе Арысь осенью 2019 года. Он еще раз выразил слова соболезнования родным и близким и вручил отцу майора медаль «Ел Қорғаны» I степени.

Напомним, что ведомственная медаль «Ел Қорғаны» была учреждена в 2017 году. Она вручается военнослужащим за отличную службу и весомый вклад в обороноспособность страны.


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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Промышленность, Армия,
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