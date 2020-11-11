Предприятия, перешедшие на принципы НДТ, освободят от платы за эмиссию

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Предприятия, перешедшие на принципы наилучших доступных технологий, будут полностью освобождены от оплаты за эмиссию. Об этом в ходе международной конференции по вопросам зеленой экономики и перехода на принципы наилучших доступных технологий рассказал главный эксперт Бюро НДТ НАО «Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов» Серик Нуркенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Процесс перехода на принципы НДТ неизбежен. Это важный аспект, одно из важнейших реформ. В новую редакцию экологического кодекса вошло определение зеленой технологии как экологически чистой эффективной технологии, направленной на снижение загрязняющих веществ. Одним из пунктов кодекса является переход промышленности на принципы наилучших доступных технологий», - пояснил главный эксперт Бюро НДТ.

К слову, в настоящее время Бюро НДТ проводит работу в части оценки текущего состояния предприятий.

«Нам важно знать, на каком этапе находится технологическое состояние предприятий, их уровень готовности к переходу на принципы НДТ. Для этой работы мы привлекли международных признанных экспертов. По итогам проделанной работы будет разработан отраслевой отчет, который станет основой для разработки справочника по переходу на принципы наилучших доступных технологий. Бюро НДТ приступает к разработке справочника на следующий 2021 год, завершит в 2023 году. В 2024 году предприятия смогут подготовить свои документы для получения комплексного экологического разрешения. С 2025 года объекты первой категории должны получить комплексное экологическое разрешение. Предприятия, перешедшие на принципы НДТ, будут полностью освобождены от платы за эмиссию», - заверил Серик Нуркенов.

Эти средства предприятия могут направить на модернизацию и улучшение своих производств, оборудований. По словам спикера, это не карательный механизм, а наоборот, стимулирующий метод улучшения программы эффективности самого предприятия. То есть, переход на НДТ – баланс между экономикой и природой. Предприятия, улучшая свои практики, существенно снизят антропогенное воздействие на окружающую среду, что позволит достичь наилучших показателей. Самое главное – снижение негативного воздействия на окружающую среду.

«По данным Комитета по статистике, в Казахстане к первой категории относятся около 2,5 тысячи предприятий. Это в основном нефтеперерабатывающая, нефтедобывающая отрасль, производство тепловой и электрической энергии, горно-металлургическая отрасль, черная, цветная металлургия. Комитетом экологического регулирования для этой работы утвержден список 97 предприятий, 50 из них относятся к объектам крупной, первой категории, которые подлежат обязательному выездному обследованию. На их долю приходится 80% загрязнений. Остальные 47 предприятий будут обследованы камеральным путем», - рассказал спикер.

Если предприятия не переходят на принципы НДТ, государство будет принимать меры в части улучшения их программ.

«Мы считаем процесс перехода на принципы НДТ необходимым. Предприятия-загрязнители должны переходить на рельсы НДТ. Мы провели оценку текущего состояния нефтеперерабатывающих предприятий. По мнению наших экспертов, практически на 8 %, учитывая проведенную работу, вложения финансов на модернизацию оборудования, отмечается высокая готовность к переходу на принципы НДТ», - сказал спикер.

Как отметил Серик Нуркенов, Бюро НДТ со следующего года планирует приступить к выездным обследованиям с участием международных экспертов в крупных городах, - таких как Атырау, Темиртау, Усть-Каменогорск, Павлодар - где они сами оценят текущую ситуацию.