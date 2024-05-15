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    17:39, 15 Май 2024 | GMT +6

    Сенаторы посетили оборонные предприятия Казахстана

    Предприятия оборонно-промышленного комплекса РК посетили депутаты
    Фото: Сенат Парламента РК

    Депутаты комитета Сената по международным отношениям, обороне и безопасности посетили предприятия оборонно-промышленного комплекса, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

    В ходе посещения компании «Казахстан Аселсан инжиниринг» депутатам продемонстрировали процесс производства оборудования ночного видения, оптических приборов радиосвязи, электронных плат и другое. По итогам 2023 года организация исполнила более 50 договоров по военному и гражданскому направлению на общую сумму в 3 млрд 461 млн тенге. Также сенаторы совместно с руководством предприятия обсудили вопросы, касающиеся выделения дополнительного финансирования, долгосрочного планирования, и разработку новых перспективных проектов.

    Также парламентарии ознакомились с работой ТОО «Казахстан Парамаунт инжиниринг», которое занимается производством, ремонтом и сервисным обслуживанием бронированных колесных машин. Сенаторам презентовали образцы бронированных колесных машин и работу заготовительных, сварочных, покрасочных цехов.

    В ходе визита, депутаты провели встречу с работниками предприятий и обсудили вопросы, связанные с перспективами развития отрасли. Работники высказывали свои предложения по улучшению условий работы, внедрению новых технологий, а также по повышению эффективности производственных процессов.

    Теги:
    Сенат Парламента Технологии Казахстан Производство Промышленность Депутаты
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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