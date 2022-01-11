Предприятия Карагандинской области работают в штатном режиме
«На сегодняшний день все промышленные предприятия региона работают в штатном режиме. Проводится ежедневный мониторинг их деятельности. В целом по области не наблюдается проблем по перевозке и доставке сырья, готовой продукции, а также рабочего персонала. Запланированные показатели объёма промышленной продукции будут обеспечены», – информировал руководитель управления промышленности Мурат Кыдырганбеков.
По его словам, крупные системообразующие компании работают стабильно и планируют выполнить месячные показатели.
В работе ЖКХ и энергоисточников также нет проблем, сообщили на совещании.
«Отопительный сезон по области проходит стабильно. Все объекты жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме. На восьми станциях региона работают 37 котлов, семь – в резерве», – сказал руководитель управления энергетики и ЖКХ Улантай Усенов.
Женис Касымбек поручил продолжить контроль за ситуацией в области.