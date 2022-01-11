Предприятия Карагандинской области работают в штатном режиме

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Промышленность Карагандинской области работает стабильно. Проблем на предприятиях нет. Об этом главе региона Женису Касымбеку доложили на аппаратном совещании, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день все промышленные предприятия региона работают в штатном режиме. Проводится ежедневный мониторинг их деятельности. В целом по области не наблюдается проблем по перевозке и доставке сырья, готовой продукции, а также рабочего персонала. Запланированные показатели объёма промышленной продукции будут обеспечены», – информировал руководитель управления промышленности Мурат Кыдырганбеков.

По его словам, крупные системообразующие компании работают стабильно и планируют выполнить месячные показатели.

В работе ЖКХ и энергоисточников также нет проблем, сообщили на совещании.

«Отопительный сезон по области проходит стабильно. Все объекты жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме. На восьми станциях региона работают 37 котлов, семь – в резерве», – сказал руководитель управления энергетики и ЖКХ Улантай Усенов.

Женис Касымбек поручил продолжить контроль за ситуацией в области.