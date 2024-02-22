До 2030 года промышленная отрасль должна довести показатель повторно используемой воды до 50%. Об этом заявил министр водных ресурсов и ирригации РК Нурлан Нуржигитов на Международном форуме по водным технологиям и ресурсам, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Еще одним важным вопросом является повторное использование водных ресурсов в секторах экономики страны. Ежегодное водопотребление для удовлетворения нужд отраслей экономики составляет около 25 кубических километра воды, из которых 65% направляются на нужды сельского хозяйства, 25% — на нужды промышленности, а 4,3% — на коммунально-бытовые нужды, — сообщил министр.

По его словам, промышленный сектор республики потребляет в среднем около 5,9 кубокилометра свежей воды в год, из них водоотведение — 4,9 кубокилометра и 1,1 кубокилометра воды — это безвозвратное потребление.

— Показатели оборотного водоснабжения промышленности в среднем в год достигают около 9 кубокилометров воды (36% от ежегодного объема водопотребления на все отрасли экономики — 24,9 км³), а повторное водоснабжение составляет один кубокилометр воды. Таким образом, из 5,9 кубокилометра общего забора свежей воды промышленными предприятиями используются повторно 17%, и мы планируем довести этот показатель до 50% к 2030 году, — сказал Нурлан Нуржигитов.

Ранее министр рассказал о нормах нового Водного кодекса Казахстана.