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    12:03, 22 Февраль 2024 | GMT +6

    Предприятия должны повторно использовать 50% от объема водозабора — Нурлан Нуржигитов

    Нурлан Нуржигитов
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    До 2030 года промышленная отрасль должна довести показатель повторно используемой воды до 50%. Об этом заявил министр водных ресурсов и ирригации РК Нурлан Нуржигитов на Международном форуме по водным технологиям и ресурсам, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    — Еще одним важным вопросом является повторное использование водных ресурсов в секторах экономики страны. Ежегодное водопотребление для удовлетворения нужд отраслей экономики составляет около 25 кубических километра воды, из которых 65% направляются на нужды сельского хозяйства, 25% — на нужды промышленности, а 4,3% — на коммунально-бытовые нужды, — сообщил министр.

    По его словам, промышленный сектор республики потребляет в среднем около 5,9 кубокилометра свежей воды в год, из них водоотведение — 4,9 кубокилометра и 1,1 кубокилометра воды — это безвозвратное потребление.

    — Показатели оборотного водоснабжения промышленности в среднем в год достигают около 9 кубокилометров воды (36% от ежегодного объема водопотребления на все отрасли экономики — 24,9 км³), а повторное водоснабжение составляет один кубокилометр воды. Таким образом, из 5,9 кубокилометра общего забора свежей воды промышленными предприятиями используются повторно 17%, и мы планируем довести этот показатель до 50% к 2030 году, — сказал Нурлан Нуржигитов.

    Ранее министр рассказал о нормах нового Водного кодекса Казахстана. 

    Теги:
    Минводы РК Промышленность Вода
    Данира Искакова
    Автор
    Данира Искакова
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