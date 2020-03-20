Предприятия Атырауской области сделали совместное обращение по поводу инициативы Елбасы о создании Фонда по борьбе с коронавирусом

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Крупные предприятия Атырауской области ТОО «Тенгизшевройл», Компания «NCOC», АО «Ембімұнайгаз» сделали совместное обращение по поводу заявления Елбасы о создании республиканского Фонда по борьбе с коронавирусом, передает МИА «Казинформ».

«Мы, ведущие предприятия Атырауской области, полностью поддерживаем заявление Елбасы по созданию фонда по борьбе с коронавирусом. В это сложное время никто не должен оставаться в стороне от общего дела. Коллективы наших предприятии хорошо осознают угрозу эпидемии и, проявляя ответственность, гражданскую сознательность, полны решимости принимать активное участие в борьбе с коронавирусом. На сегодняшний день нашими предприятиями оказывается большая поддержка медицинским учреждениям и медицинскому персоналу. Выделяются значительные средства на закупку необходимого медицинского оборудования, тепловизоров, средств индивидуальной защиты. Обращение Елбасы, прозвучавшее в сложное время, стало важным позитивным событием, придавая нам душевные силы. Мы не раз переживали тяжелые периоды и всегда преодолевали трудности. Проявив социальную ответственность и единство общества, мы сможем победить и эту опасную инфекцию и улучшить здоровье наших граждан», - сказано в обращении.

Ранее Елбасы обратился к казахстанцам с призывом поддержать действия Президента страны Касым-Жомарта Токаева и Правительства, которые реализуются в эти дни для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Нурсултан Назарбаев также предложил создать республиканский Фонд, в котором бы накапливались средства людей, кто хочет и может помочь стране в этот непростой период.

«В свою очередь, крупные инвесторы, работающие в сферах добычи и переработки сырья, обрабатывающей промышленности, совместно с Правительством и акиматами должны также поддержать население регионов, в которых они ведут свою деятельность», - говорится в обращении Елбасы.