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Предприятие в ВКО оштрафовали на 4 млн тенге за загрязнение воздуха

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
2 Сентября 2022, 13:28
Предприятие в ВКО оштрафовали на 4 млн тенге за загрязнение воздуха

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - По жалобам жителей Восточно-Казахстанской области проведена внеплановая проверка деятельности АО «ФИК «Алел», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

В ходе проверки выявлены следующие нарушения:

· Наличие свищей на газоходе производственного цеха, отсутствие герметизации на газоходе электродвигателя котельной.

· Отсутствие раздельного сбора отходов, захламление ими территории, а также захоронение ранее вывезенных отходов.

· Не выполнение требований заключения государственной экологической экспертизы в части увеличения установленной площади склада угля.

· Превышение установленных нормативов эмиссий по взвешенным веществам, аммиаку, сульфату, хлориду, полифосфатам.

· В полном объеме не устранили нарушения, выявленные в ходе профилактического контроля предприятия за период 2020-2021 годы.

«Материалы по данному факту направлены в суд. По выявленным нарушениям предприятие привлечено к административной ответственности с наложением штрафа на сумму свыше 4 млн тенге. Выданы предписания о разработке программы ремедиации в части отходов и устранения выявленных нарушений», - сообщили в пресс-службе Минэкологии.


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