Предприятие уклонилось от уплаты налогов на 170 млн тенге в Уральске

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В Уральске предприятие «ЗападСтройКазахстан» уклонилось от уплаты налогов на 170 миллионов тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу РК.

«С каждым годом государство предпринимает новые меры, направленные на противодействие криминальному обналичиванию средств. При этом, основным средством борьбы остается уголовная ответственность. За совершение действий по выписке счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров предусмотрено максимальное наказание в виде 7 лет лишения свободы. Сотрудниками территориального департамента Агентства пресечены незаконные действия директора ТОО «ЗападСтройКазахстан» по выписке фиктивных счетов-фактур. Гражданин О. Бессонов от имени своего предприятия заключил мнимые сделки на поставку грунта и строительные работы с ТОО «Бура Строй» , являющимся подрядчиком по строительству «Следственного изолятора в городе Уральске на 1500 мест». Вместе с тем, фактически строительные работы по договорам проведены не были», - сообщили в пресс-службе ведомства.

По информации АФМ, государству нанесен ущерб на 170 млн. тенге в виде неуплаченных налогов в бюджет. О. Бессонов приговорен к 1,5 годам ограничения свободы.