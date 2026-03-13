Предприятие по производству свинца в Шымкенте оштрафовали на 17 млн тенге

Проверку инициировали после обращения жителя города. Инспекторы департамента экологии работали на предприятии с 9 по 13 февраля. На официальный запрос в ведомстве сообщили, что компания нарушила ряд требований Экологического кодекса.

— На основании обращения жителя от 28 января 2026 года проведена внеплановая проверка ТОО «Rock Minerals». В ходе проверки выявлены нарушения требований статей 39, 106, 120 и 202 Экологического кодекса РК. Составлен административный протокол и наложен штраф, — сообщили в ведомстве.

Предприятие оштрафовали на 17 млн 607 тыс. 398 тенге. Компании также выдали предписание устранить выявленные нарушения.

Несмотря на экологические претензии, ТОО «Rock Minerals» планирует расширять производство. Компания уже подала документы на получение экологического разрешения для строительства нового цеха. Там собираются выпускать медные лигатуры, латунь, свинец и бронзу из лома цветных металлов. Общественные слушания по этому проекту назначены на 7 апреля.

Одновременно специалисты департамента экологии начали проверку еще одного крупного предприятия — АО «Шымкентмай». Однако расследование неожиданно затянулось. В ведомстве пояснили, что предприятие подало жалобу, поэтому срок проверки продлили еще на два месяца.

Напомним, жители Шымкента жаловались на резкий химический запах и смог. В ночь с 4 на 5 февраля специалисты лаборатории провели замеры воздуха за пределами санитарно-защитных зон АО «Шымкентмай» и ТОО «Rock Minerals» и зафиксировали превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ. После этого экологи назначили внеплановую проверку.