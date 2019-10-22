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Предприятие «Елорда газ» создадут в Нур-Султане

22 Октября 2019 18:39
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Предприятие «Елорда газ» создадут в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане планируется создать подведомственное акимату новое государственное коммунальное предприятие «Елорда газ» для обслуживания системы газоснабжения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Мы планируем открыть предприятие «Елорда газ». Мы до сих пор не знаем конкретную цену на газ. Так как «КазТрансГаз» не установил окончательную цену. Со своей стороны в целях снижения цены на газ до конечного потребителя, мы приняли решение о создании предприятия - ГКП «Елорда газ». Соответствующий документ подготовили и направили в Комитет по регулированию естественных монополий МНЭ РК. Мы можем регулировать многие меры, особенно для социально-уязвимых слов населения, помочь им даже провести газ», - сказал и.о. руководителя управления топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султана Ернат Базил в кулуарах Общественного совета в Нур-Султане.

Новое предприятие, по его словам, будет работать так же, как и организации «Астана су арнасы», «Теплотранзит». Ернат Базил также сообщил, что акимат постарается подготовить все документы до нового года, чтобы в следующем году уже предприятие начало свою работу.

Напомним, в ходе заседания Общественного совета города Нур-Султана рассказали о цене на газ после строительства газопровода.

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Ключевые слова: Нур-Султан,
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Акбота Кузекбай

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