Предприятие «Елорда газ» создадут в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане планируется создать подведомственное акимату новое государственное коммунальное предприятие «Елорда газ» для обслуживания системы газоснабжения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы планируем открыть предприятие «Елорда газ». Мы до сих пор не знаем конкретную цену на газ. Так как «КазТрансГаз» не установил окончательную цену. Со своей стороны в целях снижения цены на газ до конечного потребителя, мы приняли решение о создании предприятия - ГКП «Елорда газ». Соответствующий документ подготовили и направили в Комитет по регулированию естественных монополий МНЭ РК. Мы можем регулировать многие меры, особенно для социально-уязвимых слов населения, помочь им даже провести газ», - сказал и.о. руководителя управления топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султана Ернат Базил в кулуарах Общественного совета в Нур-Султане.

Новое предприятие, по его словам, будет работать так же, как и организации «Астана су арнасы», «Теплотранзит». Ернат Базил также сообщил, что акимат постарается подготовить все документы до нового года, чтобы в следующем году уже предприятие начало свою работу.

Напомним, в ходе заседания Общественного совета города Нур-Султана рассказали о цене на газ после строительства газопровода.