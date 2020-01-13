Предприятие для изъятия земель под госнужды планируют создать в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы появится государственное предприятие для изъятия земель под государственные нужды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сейчас в акимате города находится 21 крупный проект, по которым множество земельных участков попадает под снос.

«На сегодняшний день у нас в работе находится порядка 600-700 участков. С учетом того, что мы будем еще какие-то новые проекты разрабатывать, это количество будет увеличиваться. Это очень большой объем работы. Силами управления, к сожалению, обеспечить качественную и своевременную работу в данном направлении не представляется возможным. В будущем мы предполагаем для полного координирования этой работы, своевременного и качественного исполнения создание соответствующего предприятия», - сказал руководитель управления земельных отношений города Алматы Ардак Самамбетов на брифинге «Об особом статусе города Алматы».

Поэтому мы рассматриваем вопрос создания такого предприятия, которое бы помогало нам в организации данных вопросов», - отметил глава управления земельных отношений.

Он также отметил, что изменения в Законе «Об особом статусе Алматы» допускают возможность создания предприятия, которое бы обеспечивало изъятие земельных участков для госнужд.

Ранее в акимате Алматы рассказали, какие возможности для развития города открывают принятые изменения.