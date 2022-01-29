Предпринимателям столицы предоставляют бесплатные места на круглогодичной ярмарке

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – АО «СПК «Astana» предоставляет безвозмездные торговые места предпринимателям для реализации всех видов продовольственных. Места предоставляются предпринимателям, фермерам, сельским хозяйствам на первой круглогодичной сельскохозяйственной ярмарке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Планируется, что аренда не будет взиматься до конца марта, а затем будет действовать льготный тариф. Прибыль с льготного тарифа будет направлена только на оплату коммунальных услуг.

Для получения торговых мест необходимо позвонить по номеру +7 747 810 3507.

Адрес ярмарки: Есильский район, жилой массив «Пригородный», ул. Арнасай, 109.

Отметим, на ярмарке площадью 7000 кв.м. коммерческую деятельность могут вести 150 предпринимателей. Сейчас на ярмарке выставляются продукты местных сельских хозяйств и предпринимателей соседних областей. Цены здесь снижены на 10-20% по сравнению с рынком.