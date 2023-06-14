Предпринимателям презентовали меры господдержки в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На встрече с бизнесменами в Астане выступили представители министерств национальной экономики, труда и социальной защиты населения, управления по инвестициям и развитию предпринимательства Астаны, НПП «Атамекен», фонда «Даму», банков второго уровня, передает МИА «Казинформ».

По данным Министерства национальной экономики, за 10 лет доля малого и среднего бизнеса в экономике выросла до 35,7%, а число занятых в этой сфере достигло 3,7 миллиона человек.

Наряду с существенными объёмами субсидий и кредитов, в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021–2025 годы основной упор государство делает на нефинансовые меры поддержки – обучение, стажировки, снижение административных барьеров.

«Мы работаем во всех областных и районных центрах, – рассказывает управляющий директор департамента по вопросам занятости и развитию малого и женского предпринимательства Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Айдана Тогызбаева. – Региональные подразделения «Атамекен» бесплатно консультируют не только начинающих предпринимателей, но и тех, кто уже работает не первый год, специалисты рассказывают о процедурах, связанных с регистрацией бизнеса, о ведении бухгалтерии, налоговых преференциях, которые могут получить малые предприятия, о том, как оформлять разные формы статистической отчётности, как составить бизнес-план, рассчитать срок окупаемости инвестиций – словом, о практических вещах, с которыми сталкивается каждый бизнесмен. Только в 2022 году нашими услугами и консультациями воспользовались свыше 162 тысяч человек».

Услуги бизнесменам оказывают в 189 районных Центрах обслуживания предпринимателей, а на областном уровне и в режиме онлайн консультации можно получить через веб-портал g4b.kz. Также в социальных сетях Национальной палаты широко распространены специальные обучающие ролики по актуальным распространенным вопросам бизнеса.

Востребованный и эффективный проект, который хорошо себя зарекомендовал за несколько лет – проект «Деловые связи». Благодаря ему казахстанские бизнесмены могут отправиться на бесплатную профессиональную стажировку за рубеж. В 2022 году в Германии перенимали опыт 32 наших предпринимателя. Идут переговоры о таких же стажировках в Японии и Южной Корее.

Ежегодно перечень государственных мер поддержки бизнеса будет расширяться с учетом тенденций рынка и запросов предпринимателей.