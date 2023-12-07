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    16:27, 07 Декабрь 2023 | GMT +6

    Предпринимателям незаконно начисляли налоги за рекламу: возмещено 51 млн тенге

    вывески реклама
    Иллюстративное фото: акимат Астаны

    По поручению Генеральной прокуратуры по республике проведен анализ состояния законности по вопросу взимания налогов за рекламу, выявлено 1 624 факта незаконного начисления налогов, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РК.

    По одному из таких фактов в мобильную группу прокуратуры Жамбылского района Алматинской области поступило обращение от ИП «Дадашева К.». По результатам рассмотрения жалобы установлено, что с предпринимателей региона незаконно взимались налоги за рекламу.

    По актам надзора по республике 821 предпринимателю оплаченные ими суммы выставлены на лицевые счета в виде переплат, субъектам бизнеса возмещено 51 млн тенге, к дисциплинарной ответственности привлечено 41 должностное лицо.

     

     

    Теги:
    Генпрокуратура Закон и право Бизнес Регионы Казахстана Прокуратура
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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