Предпринимателям незаконно начисляли налоги за рекламу: возмещено 51 млн тенге

По поручению Генеральной прокуратуры по республике проведен анализ состояния законности по вопросу взимания налогов за рекламу, выявлено 1 624 факта незаконного начисления налогов, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РК.

По одному из таких фактов в мобильную группу прокуратуры Жамбылского района Алматинской области поступило обращение от ИП «Дадашева К.». По результатам рассмотрения жалобы установлено, что с предпринимателей региона незаконно взимались налоги за рекламу.



По актам надзора по республике 821 предпринимателю оплаченные ими суммы выставлены на лицевые счета в виде переплат, субъектам бизнеса возмещено 51 млн тенге, к дисциплинарной ответственности привлечено 41 должностное лицо.