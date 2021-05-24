Предпринимателям на Алаколе в ВКО разъяснили формат работы

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Постоянная комплексная рабочая группа по развитию туризма на побережье озера Алаколь встретилась с предпринимателями, чтобы разъяснить формат работы субъектов туристского бизнеса в условиях пандемии КВИ. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

В совещании приняли участие порядка 30 владельцев баз отдыха и их представители. По информации руководителя управления туризма и внешних связей Марата Кабакова, в рамках проекта постановления главного государственного санитарного врача области для возобновления своей деятельности в текущий туристский сезон предпринимателям необходимо получить акт соответствия санитарно-эпидемиологическим нормам в электронном формате на сайте Info.Kazakhstan, получить акт готовности объекта от местной мониторинговой группы, организовать прием посетителей посредством мобильного приложения Ashyq. Субъекты бизнеса полностью поддержали данные инициативы.

Помимо этого, в ходе совещания предпринимателям рассказали об обеспечении транспортной доступности побережья.

«В связи с закрытием аэропорта в селе Урджар на реконструкцию, увеличено количество вагонов на железнодорожных маршрутах из городов Нур-Султан, Алматы, Усть-Каменогорск, Семей. Всего будет задействовано 69 вагонов на 3330 мест с отправлением по 3 раза в неделю. Вместе с тем, в 2 раза увеличено количество автобусов. Так, в летний сезон будет ежедневно задействовано 16 автобусов на 768 мест. Вопрос дополнительного увеличения транспортного сообщения будет рассматриваться при повышении спроса», – отметил Марат Кабаков.

Члены рабочей группы также обсудили с бизнесменами необходимость соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и норм, важность профилактики нарушений экологического, земельного законодательства и природопользования, соблюдения правил пожарной безопасности, сохранения общественного порядка, а также провели разъяснение по мерам государственной поддержки, соблюдению налогового законодательства, ведению прозрачного бизнеса.