Предпринимателям могут субсидировать кредиты на покупку магазинов «у дома»

Предпринимателям в Казахстане могут разрешить получать субсидии и гарантии по кредитам на покупку уже работающих магазинов «у дома». Такое предложение обсудили на заседании Общественного совета при Министерстве торговли и интеграции РК, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в пресс-службе Минторговли, заседание Общественного совета прошло под председательством министра торговли и интеграции Армана Шаккалиева и председателя Совета Руслана Шаекина.

Сейчас действующие Правила оказания мер государственной поддержки частного предпринимательства не предусматривают возможность субсидирования кредитов, привлеченных для приобретения уже функционирующих торговых точек шаговой доступности.

В связи с этим Общественный совет предложил внести соответствующие изменения в правила. Речь идет о возможности субсидирования и гарантирования кредитов на покупку действующих магазинов «у дома». Кроме того, предлагается разрешить предпринимателям в рамках одного проекта совмещать инвестиционный кредит с кредитом на пополнение оборотных средств.

Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев отметил значимость торговли для экономики страны.

— Торговля — это важнейший стимул для развития отечественного производства. Не устану повторять, что в сфере торговли занято порядка 1,5 млн человек, а сама отрасль занимает второе место в структуре ВВП. Поэтому государственная поддержка — это важнейший инструмент для дальнейшего развития нашей сферы, повышения ее эффективности и создания новых возможностей для бизнеса, — отметил Арман Шаккалиев.

По мнению участников обсуждения, такая мера позволит предпринимателям развивать уже работающие торговые точки и повысит доступность инструментов государственной поддержки.

Для импортных товаров предлагают ввести переходный период

Еще одним вопросом заседания стало функционирование Национального каталога товаров.

Представитель Ассоциации содействия торговле Нурлан Нурмагамбетов обозначил проблемы, с которыми сталкиваются импортеры и субъекты малого и среднего бизнеса при получении сведений о зарубежных производителях ранее ввезенной продукции.

Чтобы снизить финансовые риски для бизнеса, избежать сокращения ассортимента непродовольственных товаров и чрезмерной административной нагрузки, Общественный совет рекомендовал установить переходный период до 1 января 2027 года.

Предлагается упростить регистрацию в НКТ для ранее ввезенных товаров, не применять штрафные санкции в отношении их остатков до 2027 года, а также временно сохранить возможность указывать данные импортера.

Председатель отрасли общественного питания Вероника Даугалиева отметила, что внедрение НКТ уже дает отрасли практические результаты.

— Внедрение Национального каталога товаров как раз такой пример. Для общепита это означает больше прозрачности, прослеживаемости и порядка в работе с поставщиками, а также меньше рисков для бизнеса, — сказала она.

По ее словам, внедрение системы требует времени и дальнейшей доработки, однако НКТ постепенно становится рабочим инструментом для отрасли.

На заседании также обсудили вопросы метрологического обеспечения учета сточных вод.

Представитель СРО «Казахстанский регистр» Василий Михальченко указал на отсутствие точных методик измерений в безнапорных средах. По его словам, это может приводить к финансовым спорам между водопользователями и водоканалами.

По итогам обсуждения предложен комплекс мер, включая гармонизацию норм Водного кодекса с законодательством в сфере обеспечения единства измерений, разработку методик выполнения измерений для безнапорных систем и актуализацию Правил пользования системами водоснабжения.

В обсуждении приняли участие представители Министерства промышленности и строительства, АО «КазЦентр ЖКХ», Казахстанской водной ассоциации, Министерства финансов, НПП «Атамекен», а также профильных подразделений Министерства торговли и интеграции.

Ранее сообщалось, что Министерство торговли и интеграции Казахстана разработало проект изменений в правила ведения Национального каталога товаров, а также регистрации товаров в нем.