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Предпринимателям будут выдавать справки об освидетельствовании форс-мажорных обстоятельств в РК

19 Марта 2020 18:23
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Предпринимателям будут выдавать справки об освидетельствовании форс-мажорных обстоятельств в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Предприниматели могут обратиться во внешнеторговую палату для получения справки об освидетельствовании форс-мажорных обстоятельств. Об этом заявил директор департамента правовой защиты предпринимателей НПП «Атамекен» Шынгыс Темир в ходе онлайн-брифинга, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Сам по себе факт введения режима ЧП, это уже один большой форс-мажор. В Указе Президента о введении ЧП отмечено, что определенным видам бизнеса необходимо либо приостановить, либо ограничить свою деятельность. То есть, этот бизнес уже согласно Указу не имеет право осуществлять свою деятельность. Как дальше быть? Предприниматели могут обратиться во внешнеторговую палату для получения справки о свидетельствовании форс-мажорных обстоятельств, для этого мы перешли на упрощенный режим изучения документов», - сказал Шынгыс Темир.

По его словам, документы можно подать онлайн, отравив их сканированные копии по адресу: onlain@atameken.kz.

«По вопросам можно звонить в колл-центр 1432. Мы также ускорили выдачу сертификатов с 15 до 5 дней и на период действия чрезвычайной ситуации мы сделали эту услугу бесплатной. В то же время хотелось бы обратиться к предпринимателям, что не обязательно сразу идти и получать эту справку во внешнеторговой палате. Во-первых, если нарушение с вашей стороны еще не возникло по договорным обязательствам, заранее они не выдаются. Во-вторых, в некоторых случаях возможно стоит договориться со своим контрагентом, потому что ситуация неоднозначная и выходы из нее могут быть разные», - добавил Шынгыс Темир.


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Ключевые слова: Малый бизнес, Коронавирус, Коронавирус в РК,
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Автор:

Серик Сабеков

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