Предпринимателя оштрафовали за неубранный снег в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске участковые ежедневно проводят рейды по соблюдению правил благоустройства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, особое внимание уделяют наиболее протяжённым и оживлённым улицам города. Проводят профилактическую работу с предпринимателями. За время рейдов полицейские вынесли предупреждения 128 представителям бизнеса, пяти руководителям КСК, не обеспечившим очистку кровель. Практические все нарушения устранили. Лишь в одном случае предпринимателя пришлось оштрафовать.

«Вынесены предупреждения 1243 физическим лицам. Штрафные санкции не являются целью проводимых рейдов, они используются лишь в том случае, когда предупреждения оказывается недостаточно. Важно понимать, что несвоевременно убранный снег увеличивает угрозу весенних подтоплении. Тяжёлые сосульки, срываясь с крыш, могут причинить ущерб здоровью людей», — сказал первый заместитель начальника управления полиции Петропавловска Алибек Габдуллин.