Предпринимательница и экс-полицейский осуждены за нелегальную регистрацию транспорта в Акмолинской области

В Акмолинской области завершился громкий уголовный процесс по нелегальной регистрации транспортных средств. Оказавшиеся на скамье подсудимых директор ТОО и экс-инспектор полиции получили по 5 и 2,6 лет лишения свободы соответственно, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в пресс-службе Акмолинского областного суда, регистрацию ввезенных из-за рубежа транспортных средств организовали в Акмолинской области директор ТОО и бывший инспектор полиции. При этом государству не оплачивались положенные сборы и платежи. С декабря 2020 года по январь 2022 года незаконно были зарегистрированы 55 грузовых транспортных средств.

- Директор ТОО собирала пакет документов, изготавливала поддельные платежные поручения, сдавала в СпецЦОН и при содействии инспектора полиции получала техпаспорта и госномера на транспортные средства, затем выдавала их владельцам. Инспектор полиции, используя служебное положение, обеспечивал беспрепятственное утверждение заявок по подложным платежным поручениям и сведениям, позволяющим скрыть факт оплаты. От каждой незаконной регистрации он получал от 50 000 до 100 000 тенге, - отметили в кокшетауском городском суде.

Таким образом, предпринимательница причинила ущерб государству в крупном размере путем обмана в группе лиц по сговору (п.2 ч.4 ст.195 УК РК), неоднократно изготовляла и сбывала поддельные платежные и расчетные документы, (ч.2 ст.232 УК РК). Экс-полицейский также причинил ущерб в крупном размере неоднократно в группе лиц по сговору с использованием служебного положения, путем обмана (п.2 ч.4 ст.195 УК РК).

Смягчающим обстоятельством кокшетауский горсуд посчитал наличие у экс-инспектора малолетнего ребенка, отягчающим обстоятельством - совершение правонарушения будучи сотрудником правоохранительного органа с использованием служебного положения. Принято во внимание было и совершение тяжкого преступления предпринимательницей и невозмещение материального ущерба. Сумма материального ущерба, не поступившая в местный бюджет, составила около 380 млн тенге.

- Приговором суда директору ТОО назначено 5 лет, экс-инспектору полиции - 2 года 6 месяцев лишения свободы с лишением каждого права занимать руководящие должности сроком на 3 года. Материальный ущерб взыскан солидарно с осужденных в доход государства, - резюмировали в суде.

Приговор не вступил в законную силу.

Также было вынесено частное постановление в адрес прокуратуры Акмолинской области о необходимости проведения проверки на наличие признаков состава уголовного правонарушения со стороны должностных лиц Государственной корпорации «Правительство для граждан» города Кокшетау, а также о ненадлежащем осуществлении надзора на стадии досудебного расследования дела.