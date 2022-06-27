27 Июня 2022 10:15

Предприниматели выступают против повышения акцизов на нагреваемый табак

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице состоялась пресс-конференция, посвященная поправкам в Налоговый кодекс. Ряд предпринимателей и общественных деятелей выступили против повышения акцизных ставок на нагреваемый табак.

«23 июня Сенатом принят законопроект по внесению изменений и дополнений в Налоговый кодекс страны, где было полностью одобрено решение группы депутатов Мажилиса Парламента РК одномоментное и трехкратное увеличение акцизов на изделия с нагреваемым табаком. Первоначально, в Мажилис зашел правительственный вариант документа, согласованный с бизнесом, отработанный рабочей группой в стенах Миннацэкономики», - сказал глава Ассоциации добросовестных производителей, импортеров и продавцов алкогольной и табачной продукции Казахстана Амиржан Калиев на пресс-конференции.

Он заявил, что реализаторам нагреваемого табака нанесен серьезный урон. Для сравнения, спикер привел статистику уровня акцизов нынешнего и прошлого годов.

«Однако группа депутатов внесла свои поправки, одобренные Мажилисом и принятые Сенатом. Таким образом, с 1 января 2023 года ожидается трехкратное повышение акцизов в сравнении с нынешним годом. Отметим, что в нынешнем году акцизная ставка на нагреваемый табак также была увеличена на 60% в сравнении с прошлым. Мы считаем, что новым видам табачных изделий нанесен серьезный урон. Ассоциация Лиги потребителей запустила петицию в поддержку новых видов табачных изделий. На наш взгляд, Парламентом принята неверная поправка о резком повышении акцизов», - подчеркнул А. Калиев.

Своей точкой зрения по этому поводу поделилась глава Национальной ассоциации «Денсаулык» Бахыт Туменова.

«В Казахстане в 90% случаев причиной смерти являются хронические неинфекционные заболевания. Основной причиной заболеваемости и смертности от данных болезней выступает табакокурение. Снижение вреда нацелено не на запрещение вредной для здоровья привычки, а на уменьшение вредных последствий и изменение поведения на более безопасное. К примеру, если человек не может бросить курить, для начала хотя бы надо постараться снизить вред от курения и перейти на электронные сигареты. Согласно исследованию, проведенному нашей ассоциацией, изделия с нагреваемым табаком не являются стартовыми для потребителей. Ими пользуются, когда хотят улучшить состояние своего здоровья и знают вред табака».

По ее мнению, принятые поправки являются вредительством на пути к снижению вреда от курения.

«То, что сегодня сделали, говоря жестким языком, это просто вредительство по отношению к тем гражданам, которые страдают от зависимости и не могут оторваться от этой пагубной привычки, перешли на новые альтернативные формы, чтобы снизить вред», - считает общественный деятель.

Мнение Б. Туменовой разделяет и глава Лиги потребителей Казахстана Светлана Романовская.

«Минздрав заявляет, что на 90% снижен риск заболеваний в связи с внедрением этих новых продуктов. Очень много молодых людей сделали осознанный выбор. Уже около млн человек употребляют альтернативу табаку. Они этот выбор сделали в пользу более безопасных продуктов. Это говорит о том, что сигареты, действительно, более опасный продукт, который приводит к раку и другим заболеваниям. Речь заходит о том, что нет обратной связи у госорганов», - заявила глава Лиги потребителей.

Она выразила недоумение тем фактом, что для подобных заявлений Минздрав не проводил соответствующих исследований.

В свою очередь, в НПП «Атамекен» заверили, что ранее этот вопрос обсуждался, и что Нацпалата прилагала усилия для того, чтобы исключить столь резкое повышение акцизов.

«Мы в рамках внесенных изменений и дополнений в Налоговый кодекс РК с февраля начали активно обсуждать этот вопрос на площадке МНЭ, были обсуждения по ставкам. Тогда мы давали два экспертных заключения на законопроект, где предлагали поэтапное повышение, чтобы не было этого резкого увеличения», - отметил заместитель директора департамента НПП «Атамекен» Еркин Наурызбеков.

Он подчеркнул, что Нацпалата выступала против повышения акцизов, но ее представителям не предоставили слово.

«Здесь мы не видим выгод ни для государства, ни для бизнеса, ни для людей», - заключил Е. Наурызбеков.

Ранее сообщалось, что Сенат принял закон «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и Закон Республики Казахстан «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)». Согласно поправкам в Налоговый кодекс, реализаторов нагреваемого табака ждет троекратное увеличение акцизных ставок на продукцию.