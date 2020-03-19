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Предприниматели ВКО не допускают нарушения режима работы в рамках режима ЧП — полиция

19 Марта 2020 19:25
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Предприниматели ВКО не допускают нарушения режима работы в рамках режима ЧП — полиция

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ — Предприниматели Восточно-Казахстанской области не допускают нарушения режима работы в рамках введенного режима чрезвычайного положения, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ВКО.

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В ведомстве сообщили, что полицейские проверили около 300 увеселительных заведений на территории области и не выявили нарушения режима ЧП. Предприниматели со всей ответственностью и пониманием отнеслись к введенным ограничениям.

«Как известно, в режим работы крупных торговых объектов введено ограничение по времени их функционирования: с 10:00 до 18:00, для непродуктовых рынков – с 11:00 до 17:00.Количество посетителей в кафе и ресторанах не должно превышать 50 человек, и их прием должен продолжаться до 22:00», — напомнили в пресс-службе ДП ВКО.

В полиции отметили, что проверочные мероприятия будут продолжены. В случае допущения невыполнения ограничений предусматривается наказание по ст. 476 Кодека об административных правонарушениях РК «Нарушение режима чрезвычайного положения» в виде штрафа в 10 МРП либо ареста на 15 суток.

Напомним, на время ЧП личный состав органов внутренних дел переведен на особый режим несения службы. Усилены меры по обеспечению правопорядка, увеличена плотность пеших нарядов полиции и Национальной гвардии, а также охрана стратегических и особо важных государственных объектов. Полиция области просит граждан с пониманием отнестись к ограничениям, соблюдать правила личной и общественной безопасности.

Фото: пресс-служба ДП ВКО


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Ключевые слова: Малый бизнес, Восточно-Казахстанская область, МВД РК,
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Орал Ерланулы

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