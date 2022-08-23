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Предприниматели в сфере общепита не могут получить обещанный сахар по спецценам

Автор:  
Анеля Касымова
23 Августа 2022, 17:55
Предприниматели в сфере общепита не могут получить обещанный сахар по спецценам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ассоциация общественного питания РК заявила о задержках процесса покупки сахара по специальным ценам, обещанным Министерством сельского хозяйства РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наша ассоциация 2 августа получила разрешение от вице-министра сельского хозяйства о том, что нам дают спеццены по сахару. А воз и ныне там. Сегодня выяснилось, что по индийскому сахару возбуждено уголовное дело, там обнаружены тяжелые соли. Но предприниматели 21 день не могут получить сахар по той цене, по которой обещало Министерство сельского хозяйства», - сообщила представитель ассоциации Вероника Нурпеисова на встрече акима Нур-Султана с предпринимателями.

Данную информацию подтвердил заместитель акима Ерлан Бекмурзаев. По его словам, вице-министр сельского хозяйства действительно обещал предоставить некий объем промышленного сахара из Индии. Но на сегодня по делу идут разбирательства в нескольких регионах Казахстана.

«Поэтому в субботу Серик Жумангарин (и.о. заместителя Премьер-Министра – Министра торговли и интеграции РК – прим.ред.) нас собирал. Поручено министерству закупить дополнительный сахар, то есть у них появился дополнительный контракт, и уже, не дожидаясь разбирательства, они будут размещать наш заказ по новому контракту», - пояснил он.


Астана   Акимат   Цены и тарифы   Общество   Сахар  
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