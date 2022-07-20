20 Июля 2022 17:39

Предприниматели увольняли работников после получения грантов – Антикор

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Антикоррупционная служба по Нур-Султану провела мониторинг выдачи целевых грантов субъектам малого предпринимательства, выделяемых на реализацию новых бизнес-идей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По итогам мониторинга было установлено, что зачастую гранты выдаются предпринимателям, не обеспечивающим рабочие места и не проявляющим экономическую активность на рынке. Хотя эти два пункта являются ключевым требованием для получения финансирования.

«Более того, установлено что ряд предпринимателей и вовсе сократили штатную численность после получения гранта», - сообщил руководитель управления превенции департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Нур-Султану Марат Хайруллин на встрече в столичном филиале палаты предпринимателей «Атамекен».

Он добавил, что результаты и выработанные в рамках мониторинга рекомендации направлены в уполномоченные органы для обобщения и принятия мер.

Один из последних конкурсов в столице проводился в апреле текущего года. Акимат Нур-Султана разыгрывал гранты для реализации новых бизнес-идей среди предпринимателей на сумму до 5 млн тенге.



