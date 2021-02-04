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    18:26, 03 Февраль 2021 | GMT +6

    Предприниматели стали чаще жаловаться на госорганы – Нацпалата

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель председателя правления НПП «Атамекен» Ербол Устемиров рассказал об основных тенденциях в сфере регулирования предпринимательства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Главой государства в прошлом году было дано поручение о внедрении регулирования с чистого листа – это кардинальный пересмотр всей сферы регулирования. Если рассказать историю дерегулирования, когда государство каким-то образом облегчало жизнь предпринимателям, данная работа начала проводиться еще лет 10 назад. За последний год была проделана определенная положительная работа. Практически каждый год принимаются законопроекты, посредством которых облегчается жизнь предпринимателей. В целом, эффект от этих реформ заключается в том, что у нас количество разрешений сократилось на 74% - если раньше было более 1,2 тысяч разрешений, то сейчас осталось всего лишь 278 разрешений», - сказал Ербол Устемиров на онлайн-конференции.

    Также, по его словам, пересматривались требования к бизнесу – их сократили с 30 до 13 тысяч.

    «Была оптимизирована сфера госконтроля, введено понятие так называемого профилактического контроля, сроки проверок. Если говорить в целом о положительном эффекте для имиджа страны, есть такой рейтинг Doing business, который ведет Всемирный банк. В этом рейтинге Казахстан за последние годы поднялся более, чем на 50 позиций. В этом рейтинге по итогам прошлого года Казахстан занимает 25 место», - отметил спикер.

    «Но при этом, ситуация именно в сфере регулирования предпринимателей говорит о том, что проблемы, все-таки, остаются. Если сравнить 2015 и 2019 годы, можно увидеть арифметическую прогрессию предпринимателей, привлеченных к административной ответственности. В 2015 году было 235 тысяч предпринимателей привлечено к ответственности, а в 2019 году - уже 502 тысячи. Если в Казахстане работают 1,2 млн предпринимателей, получается, каждый третий был в той или иной мере привлечен к административной ответственности. Также статистика показывает рост обращений в 4 раза с 2015 года по обжалованию действий должностных лиц и госорганов», - заключил Е. Устемиров.


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