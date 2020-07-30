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Предприниматели смогут обнулить налоги при сдаче отчета - Комитет госдоходов

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
30 Июля 2020, 13:12
Предприниматели смогут обнулить налоги при сдаче отчета - Комитет госдоходов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Предпринимателям, освобожденным от уплаты налогов на доходы на трехлетний период, необходимо указывать доходы в форме налоговой отчетности (ФНО910). Однако, в самой форме есть возможность обнуления автоматически рассчитанных сумм к уплате. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета госдоходов Министерства финансов РК.

Обновлённый шаблон формы налоговой отчетности (ФНО 910) на 2020 г. размещен в кабинете налогоплательщика. В нем реализована возможность применения нормы статьи 57-4 Закона РК «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (далее – ЗРК о введении в действие Налогового кодекса) об освобождении на трехлетний период от налогов на доходы, сообщили в пресс-службе Комитета государственных доходов МФ РК.

В Комитете также отметили, если налогоплательщик соответствует требованиям указанной выше статьи Закона, он освобождается от уплаты налогов (в частности, по Упрощенной декларации от уплаты индивидуального (корпоративного) подоходного и социального налогов) на трехлетний период, но не освобождается от ведения налогового учета, учета доходов, соответственно, от применения ККМ, исчисления налогов и представления налоговой отчетности.

«Таким образом, по итогам отчетного периода в декларации необходимо отразить данные по полученным доходам (с указанием, если такие доходы уже фактически получены, наличным либо безналичным путем они получены), среднесписочной численности работников (строка заполняется только в случае наличия работников), их заработной плате. Предусмотренный авторасчет определит общую сумму налогов, подлежащих уплате, исходя из суммы задекларированного дохода», - пояснили в Комитете госдохов.

При этом в новом шаблоне реализована возможность обнуления показателей по суммам налогов, подлежащих уплате в бюджет (строки 910.00.008 и 910.00.009). Таким образом, налогоплательщик, при соответствии его условиям применения положений статьи 57-4 ЗРК о введении в действие Налогового кодекса об освобождении от уплаты налогов на доходы, исправляет исчисленные суммы налогов, подлежащих уплате в бюджет, на нулевые показатели.

Напомним, около 1,2 млн субъектов микро- и малого бизнеса в Казахстане освободили от налогов на три года.
Минфин РК   Налоги  
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