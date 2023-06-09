Предприниматели пожаловались на недофинансирование питания школьников Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Как накормить детей на 584 тенге? Этим вопросом задаются поставщики школьного питания в Астане. Они отмечают, что на эту сумму невозможно накормить школьников полноценным обедом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Атамекен».Столичные предприниматели подчеркивают, что на эти же 584 тенге они сейчас вынуждены кормить и тех, кто посещает пришкольные лагеря. Обеспечить детям завтрак и обед или оставить только обед – каждый решает сам.
Этот вопрос в очередной раз поднят сегодня, в ходе заседания отраслевого Совета образования и занятости при Палате предпринимателей города Астаны с участием заместителя акима столицы Есета Байкена и директора Палаты Бейсена Жолболдиева.
На встрече предприниматели напомнили, что ранее Управление образования обещало разработать меню, которое бы устроило и родителей в плане качества питания, и поставщиков – в плане цены.
Руководитель Управления образования Касымхан Сенгазыев сообщил, что меню сейчас разрабаывается НИИ профилактической медицины им. Даленова.
«Меню будет готово к началу следующей недели, потом мы собираем городскую бракеражную комиссиию, ассоциацию пригласим и будем обсуждать его. После того как мы примем меню, мы с вашей поддержкой будем выносить его на уточнение бюджета, в маслихат зайдем и сообщим дополнительно, на каком меню мы остановились. Мы должны смотреть, исходя из возможностей бюджета», – сказал Касымхан Сенгазыев
Заместитель акима Астаны Есет Байкен подчеркнул, что у руководства города есть понимание, что 584 тенге с учетом инфляции не обеспечивают потребность в качественном питании, не говоря уже о витаминизации.
«Этот вопрос мы с начала года поднимаем, со стороны руководства города также понимание есть, но есть процедурные моменты, которые в акимате должны пройти: с институтами, с общественностью, с организациями проработать. Немаловажны и возможности бюджета. Но я думаю, в этом вопросе мы сделаем все возможное, чтобы к сентябрю были изменения», – сообщил предпринимателям Есет Байкен.
Далее руководитель РОИПиЮЛ «Ассоциация розничной торговли и общественного питания» Марина Лаптева подняла вопрос об исключении стоимости арендной платы за места общего пользования в рамках договоров с поставщиками школьного питания. Она отметила, что согласно п.49 Правил передачи государственного имущества в имущественный наем (аренду), утвержденных приказом Министра Национальной экономики Республики Казахстан от 17 марта 2015 года № 212 (далее – Правила): «при расчете платы за наем части помещений в здании необходимо учитывать доступ к местам общего пользования нанимателем этих площадей в размере 25% от передаваемой в имущественный наем (аренду) площади».
«Однако, в данном случае, поставщики питания места общего пользования не посещают, имеют отдельный вход и необходимые для работы помещения, оплата за которые прописана в договоре. В связи с чем, мы предлагаем рассмотреть возможность внесения изменений в Правила, и при расчете платы за наем части помещений в здании не учитывать доступ к местам общего пользования нанимателем в размере 25% от передаваемой в имущественный наем (аренду) площади», – сказала спикер.
Руководитель отдела Управления активов и госзакупок г. Астаны Алибек Касымов заверил, что с конца 2022 года плата за места общего пользования в размере 25% к поставщикам питания не применяется. Однако, поставщики питания ответили, что отражение данной информации в своих договорах не наблюдают.
Также на заседании директор Высшего колледжа Казпотребсоюза, заместитель председателя Отраслевого совета образования и занятости Мырзабек Кужимов поднял вопрос увеличения подушевого финансирования в организациях Технического и профессионального образования и необходимости распределения государственного заказа для ТиППО также среди малых предприятии (малый и микробизнес).