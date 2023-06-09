Предприниматели пожаловались на недофинансирование питания школьников Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Как накормить детей на 584 тенге? Этим вопросом задаются поставщики школьного питания в Астане. Они отмечают, что на эту сумму невозможно накормить школьников полноценным обедом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Атамекен».

Столичные предприниматели подчеркивают, что на эти же 584 тенге они сейчас вынуждены кормить и тех, кто посещает пришкольные лагеря. Обеспечить детям завтрак и обед или оставить только обед – каждый решает сам.

Этот вопрос в очередной раз поднят сегодня, в ходе заседания отраслевого Совета образования и занятости при Палате предпринимателей города Астаны с участием заместителя акима столицы Есета Байкена и директора Палаты Бейсена Жолболдиева.

На встрече предприниматели напомнили, что ранее Управление образования обещало разработать меню, которое бы устроило и родителей в плане качества питания, и поставщиков – в плане цены.

Руководитель Управления образования Касымхан Сенгазыев сообщил, что меню сейчас разрабаывается НИИ профилактической медицины им. Даленова.

«Меню будет готово к началу следующей недели, потом мы собираем городскую бракеражную комиссиию, ассоциацию пригласим и будем обсуждать его. После того как мы примем меню, мы с вашей поддержкой будем выносить его на уточнение бюджета, в маслихат зайдем и сообщим дополнительно, на каком меню мы остановились. Мы должны смотреть, исходя из возможностей бюджета», – сказал Касымхан Сенгазыев

Заместитель акима Астаны Есет Байкен подчеркнул, что у руководства города есть понимание, что 584 тенге с учетом инфляции не обеспечивают потребность в качественном питании, не говоря уже о витаминизации.

«Этот вопрос мы с начала года поднимаем, со стороны руководства города также понимание есть, но есть процедурные моменты, которые в акимате должны пройти: с институтами, с общественностью, с организациями проработать. Немаловажны и возможности бюджета. Но я думаю, в этом вопросе мы сделаем все возможное, чтобы к сентябрю были изменения», – сообщил предпринимателям Есет Байкен.

Далее руководитель РОИПиЮЛ «Ассоциация розничной торговли и общественного питания» Марина Лаптева подняла вопрос об исключении стоимости арендной платы за места общего пользования в рамках договоров с поставщиками школьного питания. Она отметила, что согласно п.49 Правил передачи государственного имущества в имущественный наем (аренду), утвержденных приказом Министра Национальной экономики Республики Казахстан от 17 марта 2015 года № 212 (далее – Правила): «при расчете платы за наем части помещений в здании необходимо учитывать доступ к местам общего пользования нанимателем этих площадей в размере 25% от передаваемой в имущественный наем (аренду) площади».

«Однако, в данном случае, поставщики питания места общего пользования не посещают, имеют отдельный вход и необходимые для работы помещения, оплата за которые прописана в договоре. В связи с чем, мы предлагаем рассмотреть возможность внесения изменений в Правила, и при расчете платы за наем части помещений в здании не учитывать доступ к местам общего пользования нанимателем в размере 25% от передаваемой в имущественный наем (аренду) площади», – сказала спикер.

Руководитель отдела Управления активов и госзакупок г. Астаны Алибек Касымов заверил, что с конца 2022 года плата за места общего пользования в размере 25% к поставщикам питания не применяется. Однако, поставщики питания ответили, что отражение данной информации в своих договорах не наблюдают.

Также на заседании директор Высшего колледжа Казпотребсоюза, заместитель председателя Отраслевого совета образования и занятости Мырзабек Кужимов поднял вопрос увеличения подушевого финансирования в организациях Технического и профессионального образования и необходимости распределения государственного заказа для ТиППО также среди малых предприятии (малый и микробизнес).