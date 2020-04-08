Предприниматели обеспечили карагандинских санврачей и волонтеров транспортом

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Группа компаний «БИПЭК Авто - Азия Авто» в Караганде передала на период карантина в пользование санврачам и волонтёрам семь машин. Все расходы по содержанию автомобилей и заработной плате водителям бизнесмены возьмут на себя, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Карагандинской области.

«Оценив усиленный режим работы и нагрузку на работников, борющихся с COVID-19, наша компания приняла решение передать автомобили департаменту контроля качества и безопасности товаров и услуг и областному штабу волонтёров. Они смогут доставлять продукты питания и средства индивидуальной защиты нуждающимся. Компания несёт все расходы по зарплате водителям и содержанию машин. Шофёры будут работать посменно, круглосуточно», - говорит директор карагандинского филиала ГК «БИПЭК Авто - Азия Авто» Хамит Боскумбаев.

Оказывают поддержку в этот непростой период и представители ТОО «ГросФарм». Саранская компания предоставила бесплатно средства для дезинфекции автомобилей. Для обработки салона они передали антибактериальные спреи. Для мытья машин снаружи - растворимые таблетки.

«Такая помощь необходима для быстроты выездов и локализации очагов распространения коронавирусной инфекции. Каждый час, каждая минута важны - расстояния у нас очень большие. Благодаря такой поддержке мы совместно справимся с этой пандемией. И наше население будет здорово и защищено от инфекции», - отметил руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Карагандинской области Канат Аскаров.

Ранее в распоряжение департамента передала шесть автомобилей компания «9 регион». Фирма также предоставила своих водителей и будет обеспечивать машины топливом и смазочными материалами на протяжении всего периода чрезвычайного положения.