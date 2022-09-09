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    13:45, 09 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Предприниматели Казахстана не могут выплатить долги по кредитам на 1 трлн тенге

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Количество предпринимателей Казахстана, за которыми числятся проблемные кредиты, составило 16 тыс., передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Количество предпринимателей, которые не смогли выплачивать кредиты, составляет 16 тыс. Общая сумма задолженности – 1 трлн тенге», - сообщил заместитель председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Олжас Кизатов на пресс-конференции в СЦК.

    По его словам, чтобы вывести в экономический оборот неработающие сельхозугодия, промышленные объекты, в стране был принят закон по развитию рынка стрессовых активов. Исполнение закона создает рыночный механизм очистки балансов банков от неработающих кредитов без привлечения государственных средств. Частным инвесторам, в том числе нерезидентам страны, разрешается приобретать только проблемные займы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Взысканное имущество, перешедшее в собственность банка в счет погашения проблемного кредита, может находиться на балансах банков и микрофинансовых организаций не более 3 лет.

    Ранее сообщалось, что с принятием закона иностранцы не смогут выкупать или арендовать сельхозугодия в связи с действующим до 2026 года мораторием.



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