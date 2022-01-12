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Предприниматели Караганды готовы помочь пострадавшим регионам

12 Января 2022 21:30
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Предприниматели Караганды готовы помочь пострадавшим регионам

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Предприниматели Карагандинской области готовы оказать помощь пострадавшим от беспорядков городам. Строительные материалы, продукты бизнесмены планируют собрать и отправить в Алматы и южные города страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Предприниматели Карагандинского региона не остались в стороне и готовы помочь жителям Алматы и южных городов. Продукты, либо стройматериалы карагандинские бизнесмены готовы собрать в любой момент. А если нужны рабочие для восстановления разрушенных зданий, то готовы отправить и их. Для этих целей открывают даже специальный фонд. Сейчас по всем этим вопросам бизнесмены ведут переговоры с руководством области. Пишут обращение на имя акима Карагандинского региона.

«Сейчас формируется фонд по сбору финансовых материальных средств для того, чтобы оказать содействие не только в городе Алматы, но и в других областях есть пострадавшие люди, и от имени карагандинцев со своей стороны готовы оказать содействие. Не только строительными материалами, но и продуктами питания и финансами. Также по периметру Карагандинской области выстроены блокпосты. Предприниматели хотели обеспечить им горячее питание. Но полиция и военные в этом не нуждаются. В этом отношении у них нормально», - говорит Ермек Абильдин, руководитель Казахстанской ассоциации предпринимателей по Карагандинской области.

«Как предприниматели при ассоциации и финансово, и строительными материалами, и трудовыми ресурсами поможем. В это тяжелое время нам надо сплотиться и помочь», - говорит предприниматель Азамат Алтайбаев.

Помимо материальной помощи и формирования продуктовых корзин, карагандинцы также сдают кровь для пострадавших.

«Откликнулись и сдали кровь. У меня спросили для чего, у некоторых не спрашивали. Для пострадавших наших граждан, которые проживают южных областях», - говорит Ермек Абильдин.

От беспорядков и мародерства пострадали не только в Алматы, но другие города страны. Погромы произошли в 9 регионах. Кроме разрушенных административных зданий, в стране нанесен большой ущерб и субъектам бизнеса. Разрушены сотни магазинов, супермаркетов и торговых домов. Большая часть приходится на Алматы. Предварительная сумма ущерба в ходе массовых беспорядков составила более 93 миллиардов тенге.


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#Бизнес   #Карагандинская область   #Караганда   #ЧП-2022   #Сила в единстве  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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