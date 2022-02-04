Предприниматели Карагандинской области озвучили Женису Касымбеку свои проблемы и предложения

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – На прилавки карагандинских супермаркетов вернется товар под лейблом «Сделано в Караганде». Аким Карагандинской области Женис Касымбек готов поддержать местных производителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава региона провел несколько встреч в онлайн-формате с карагандинскими предпринимателями, которые озвучили множество предложений и актуальных проблем.

Руководители предприятий торговли и общепита поднимали различные проблемы, в числе которых и вопросы доступа их продукции на прилавки супермаркетов, ценообразования и коммунальных тарифов для юрлиц.

Бизнесмены, работающие в сфере пищевой и агропропромышленности, просили сделать программу субсидирования прозрачной и доступной. Многие представители АПК жаловались на дефицит пастбищных угодий.

По словам руководителя земельных отношений Карагандинской области Дарына Бұлқайыра, сейчас стало возможным изымать в госсобственность неэффективно используемые земли.

«На сегодняшний день по поручению Президента по программе Qolday около 7 млн 600 гектаров поставлены на мониторинг как неиспользованные либо нерационально использованные. Что касается увеличения площади пастбищ, то районами проводится резервирование этих земельных участков и совместное использование. По области утверждена Дорожная карта по изъятию», – сообщил Дарын Бұлқайыр.

Актуален и вопрос с местными животноводами. Закрытие границ и отсутствие конкурентной среды может привести многих из них к банкротству, пожаловались предприниматели из этой сферы.

В свою очередь представители легкой промышленности рассказали о проблемах с госзакупками и нехватке квалифицированных кадров.

«У нас есть колледжи, училища, где по грантам обучаются студенты для нашей отрасли. Но их недостаточно. В области около 50 компаний, и каждой из них нужны кадры. Филиал фабрики в Караганде на 250 рабочих мест, а фактически мы смогли загрузить только 15–20%. Все поездки в колледжи, приглашения на практику, подписание меморандумов и выплата стипендий не дают должных результатов», – сказала генеральный директор ТОО «Ютария ltd» Сауле Шауенова.

Также предприниматели пожаловались на поставщиков импортного товара и бизнесменов из других регионов, которые зачастую выигрывают тендеры.

Женис Касымбек дал поручение акимам городов и районов встретиться с бизнесменами и отработать все вопросы.

«Хочу выразить предпринимателям благодарность, что в непростые два года вы обеспечиваете карагандинцев рабочими местами. И если городские и областные власти не замечают каких-то проблем, то подсказывайте, мы будем исправляться», – пообещал глава региона.