Предприниматели и ветераны Северного Казахстана желают скорейшего выздоровления Елбасы

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Поддержку и пожелания скорейшего выздоровления выражают Елбасы ветераны и предприниматели Северо-Казахстанской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Пожелание скорейшего выздоровления высказал председатель Совета ветеранов Северо-Казахстанской области Ескендир Елеусизов.

«Глубокоуважаемый Нурсултан Абишулы! Ветераны Кызылжара внимательно следят за трудной ситуацией, возникшей в нашей стране в связи с пандемией коронавируса. Нас воодушевляет, то, что Вы поддержали республиканскую акцию «Biz birgemiz», в качестве председателя правящей партии выступили с обращением ко всем казахстанцам. Хотя мы и обеспокоены тем, что Вы самоизолировались, мы рады тому, что Вы продолжаете работать удаленно. От чистого сердца желаем Вам скорее выздороветь!», – написал Е.Елеусизов.

«Многоуважаемый Нурсултан Абишевич! Примите наши искренние пожелания Вам скорейшего выздоровления и крепкого здоровья! Благодаря Вашей поддержке заводы Северного Казахстана получили новую жизнь и новое развитие. Для нас это очень важно и дорого! В эти трудные минуты выражаем Вам свою поддержку, которую оказывали Вам всегда. Убеждены, что Ваша жизненная энергия, сила и оптимизм окажутся сильнее болезни», – написал генеральный директор ТОО «Радуга» Дмитрий Шарапаев.

В свою очередь, директор крестьянского хозяйства «Зенченко и К» Геннадий Зенченко напоминает, что его отец всегда гордился дружбой с Первым Президентом, сделавшим очень много для всей семьи Зенченко.

«Выражаю Вам и Вашей семье сердечную поддержку в эти трудные дни! Уверен, что с присущей Вам жизненной энергией Вы сможете преодолеть болезнь и вернуться к деятельности на благо нашей Родины – Республики Казахстан. Желаю Вам полного и скорейшего выздоровления!», – написал Г. Зенченко.