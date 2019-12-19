Предприниматели и судьи Шымкента обсудили пути сокращения налоговых споров

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - На площадке НПП «Атамекен» города Шымкент прошла встреча предпринимателей и судей города. Основным мотивом мероприятия послужили разъяснение Послания Главы государства народу Казахстана «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана», а также обсуждение вопросов снижения судебной нагрузки по спорам, связанным с налоговыми обязательствами, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе мероприятия с докладами выступили председатель специализированного межрайонного экономического суда города Шымкента Малик Майсаканов и другие судьи. Также своим мнением поделились председатель совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции Палаты предпринимателей города Шымкента М. Сейтжанов, эксперт отдела по защите прав предпринимателей и снижению административных барьеров НПП г. Шымкент М. Сарыбаева, представители органов государственных доходов, предприниматели.

«Основой Послания является построение конструктивного диалога с обществом, повышение доверия граждан, улучшение качества судебных решений, внедрение административной юстиции по публично-правовым спорам, снижение судебной нагрузки, развитие института медиации и повышение эффективности защиты прав предпринимателей и граждан», - сказал М. Майсаканов.

Судьи Г. Жолбарыс и Н. Рахынбаев обратили внимание на то, что в суд поступает большое количество однообразных исковых заявлений, которые имеют системные недостатки и становятся причиной большой судебной нагрузки.

В ходе мероприятия участники обсудили причины большого количества налоговых споров. К ним относятся недостаточный сбор доказательств государственными органами, неинформированность предпринимателей об уведомлениях со стороны госорганов и дальнейший пропуск сроков их исполнения, незнание о заключении сделок с недобросовестными поставщиками. В свою очередь предприниматели заявили, что также вынуждены обращаться в суд по различным причинам.

В завершение встречи были даны предложения по устранению указанных причин, рекомендации предпринимателям и представителям органов государственных доходов в целях предупреждения ошибок с их стороны и снижения судебной нагрузки.

Автор: Айнур Акбаева