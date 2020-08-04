Предприниматели и меценаты передали медоборудование районной больнице в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Хобдинской центральной районной больнице предприниматели и спонсоры передали 9 кислородных концентраторов и другое медицинское оборудование, необходимое для лечения пациентов с КВИ и пневмонией, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Предприниматели района и неравнодушные граждане оказывают посильную помощь нашей районной больнице. К примеру, местный житель, уже бывший пациент Нурлыбек Кереймаганбетов передал в дар больнице 6 кислородных подушек. Предприниматели и меценаты в общей сложности передали 9 кислородных концентраторов, 15 пульсоксиметров, 21 кислородную подушку. Среди оказавших помощь фонд «Шанырак Актоб», депутат маслихата области Хайдар Ильясов, директор ТОО «Кобда-Исатай» Серик Тюменбаев», - рассказывает руководитель районного отдела внутренней политики Арман Кабылов.

Кроме того, крестьянские хозяйства района ежедневно обеспечивают бесплатным кумысом и мясом пациентов центральной больницы, продуктовую помощь в виде мяса оказывают также для медицинского персонала.

По словам А.Кабылова, с каждым днем количество пациентов с КВИ в районе уменьшается, на сегодня в больнице проходят лечение 3 человека.