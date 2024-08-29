Предприниматели электронной коммерции обсудили условия развития МСБ: есть что улучшать

Альянс технологических компаний QazTech провел круглый стол на тему «Отечественные цифровые платформы как один из главных факторов развития МСБ и роста занятости» в Астане. В обсуждении приняли участие ведущие экономисты, представители министерства торговли, НПП «Атамекен», а также крупнейшие платформы электронной коммерции Казахстана и представители МСБ, передает агентство Kazinform.

Казахстан продолжает впечатлять своими результатами в области электронной коммерции. Каждая восьмая покупка (12,5%) уже совершается онлайн, а объем электронной торговли удваивается каждые два года. По мнению экспертов, при таких темпах Казахстан достигнет среднемирового уровня в течение ближайших трех лет.

Участники круглого стола отмечают, что цифровизация потребительских услуг оказала значительное влияние на экономику Казахстана. Потребительские услуги стали лидером по вкладу в экономический рост, обеспечив 43% прироста ВВП за последние три года, что составляет 4,8 трлн тенге.

— Этот сектор также стал основным источником новых рабочих мест, добавив 200 тысяч рабочих мест из 350 тысяч, созданных за три года. Кроме того, доля теневой экономики в потребительских услугах сократилась с 54% в 2017 году до 22% в 2023 году, что способствовало общему снижению теневой экономики в стране с 29% до 18%, — сказал главный аналитик QazTech Александр Дауранов.

По его словам, цифровые платформы играют ключевую роль в экономическом росте Казахстана, особенно в условиях низкой плотности населения и больших расстояний. Эти платформы могут помочь перейти к новой модели роста, ориентированной на малый бизнес.

— Электронная коммерция открывает новые возможности для МСБ, увеличивая выручку на 30–50%, снижая издержки и расширяя географию доставки. Это уникальный шанс для казахстанского бизнеса преодолеть традиционные ограничения и укрепить свои позиции как на национальном, так и на международном уровне, — отметил представитель отечественного маркетплейса.

Однако, несмотря на успехи, предприниматели выразили обеспокоенность рядом вызовов. Расширение крупных иностранных торговых площадок на казахстанский рынок ставит отечественный МСБ в неравные условия. Иностранные платформы часто обходят налоговые обязательства и сертификацию продукции, что создает несправедливую конкуренцию и угрожает существованию местных компаний.

— Наш рынок цифровой экономики еще не полностью сформирован, и крупные международные игроки, особенно китайские компании, могут серьезно подорвать нашу конкурентоспособность. Важно учитывать, что развитие электронной коммерции зависит не только от крупных игроков, но и от активного участия МСБ, — сказал заместитель председателя Союза торговых сетей Ерлан Жайлаубай.

Один из казахстанских селлеров также прокомментировал несправедливую конкуренцию.

— Мы сталкиваемся с несправедливой конкуренцией, когда компании, занимающиеся демпингом, уклоняются от налогов и не соблюдают регуляторные требования. Это угрожает нашей конкурентоспособности и даже существованию бизнеса, — сказал он.

— Проблема контрафакта на маркетплейсах серьезно подрывает доверие потребителей. Необходимо срочно ужесточить законодательство и установить единые стандарты сертификации, чтобы обеспечить равные условия для всех участников рынка, — сказал представитель одной из сетей торговли электроникой.

На круглом столе обсуждались пути решения этих проблем.

По итогу мероприятия QazTech поставил перед собой ряд задач, направленных на создание равных условий для всех участников рынка и защиту интересов отечественных технологических компаний. Среди них улучшение регулирование деятельности иностранных маркетплейсов и противодействие демпингу, создание и развитие логистической инфраструктуры, унификация стандартов и борьба с контрафактом, развитие финансовых технологий.

Предприниматели подчеркнули, что защита казахстанского технологического МСБ и создание справедливых условий для его развития необходимы для устойчивого экономического роста и укрепления позиций на рынке.