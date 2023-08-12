Предприниматели Атырауской области незаконно повышали цены на продовольственные товары

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области выявлены предприниматели, незаконно завышающие цены на социально значимые продовольственные товары, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата области.



Под председательством заместителя акима области Марата Мурзиева прошло очередное заседание комиссии по расследованию посреднических схем по всей цепочке ценообразования на СЗПТ, сообщает Региональная служба коммуникаций Атырауской области.

Комиссией рассмотрены итоги проведения аналитической работы по предупреждению нарушений законодательства среди оптовых перевозчиков, ввозящих социально значимые товары в регион.

Было установлено, что ИП «А» закупил у ИП «Б» овощи (картофель, морковь, лук, капусту), сахар, гречку, соль по сниженным ценам и реализовал ТОО «Ю» в два раза дороже. В этой связи специалистами были приняты меры в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Отметим, что на сегодняшний день в результате систематической работы комиссии к административной ответственности привлечены девять субъектов предпринимательства, необоснованно завышающих цены на продовольственные товары. Они добавили наценку на сахарную продукцию в размере 41%, а гречневую крупу продавали в два раза дороже, реализация велась в больших объемах.

Решением членов комиссии департаменту торговли и защиты прав потребителей Атырауской области дано поручение организовать дальнейшую работу по стабилизации цен.

Для справки: в соответствии со статьей 9 Закона РК «О регулировании торговой деятельности» устанавливается размер предельной торговой надбавки не более 15% отпускной цены производителя или закупочной цены оптового поставщика социально значимых продовольственных товаров.