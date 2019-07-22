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Предприниматели Акмолинской области занижали доходы в курортных зонах
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Занижение доходов в курортных зонах Акмолинской области выявили сотрудники органов государственных доходов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КГД МФ РК.
После проведения хронометражного обследования ряда объектов курортной зоны Акмолинской области, за 4 дня из 30 объектов по 20 выявлено занижение доходов, фактически занижение доходов измеряется в несколько раз, к примеру:
• Объект «А» за июнь месяц (30 дней) 2019 года показал доход выбив чеки контрольно-кассовой машины на сумму – 582,5 тыс. тенге, а всего за 4 дня хронометражного наблюдения выручка составила – 2 817 тыс. тенге;
• Объект «Б» за июнь месяц (30 дней) 2019 года показал доход выбив чеки контрольно-кассовой машины на сумму – 3 320 тыс. тенге, а всего за 4 дня хронометражного наблюдения выручка составила – 6 637 тыс. тенге
Также был выявлен факт осуществления гражданина «А» предпринимательской деятельности без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, он поставлен на учет в качестве ИП.
Сотрудниками ДГД по Акмолинской области за 2 дня хронометражного наблюдения выявлено 7 фактов реализации алкогольной продукции без лицензии, изъято 177 бутылок алкогольной продукции. По результатам составлен административный материал и направлен в суд для дальнейшего принятия решения.
Более того, проведя анализ за истекший период 2019 года, установлено, что 2 144 налогоплательщика городов Кокшетау и Степногорск, Атбасарского, Бурабайского, Целиноградского районов выбили чеки с нулевыми показателями. При этом наибольший удельный вес приходится на деятельность в сфере торговли - 45,8% и предоставление прочих услуг - 54,2%.
На сегодняшний день на основании предписаний в отношении лиц, занижающих свои доходы, продолжаются хронометражные обследования в целях установления их фактического дохода.
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